Вчителька не йде у п’ятий - розлучатись з нею жаль! 

Ось і пролунали останні дзвоники в школах. Для одинадцятикласників і багатьох дев’ятикласників він дійсно став останнім у житті. Але не менш важливим цей травневий день є і для учнів, які закінчили І ступінь школи (4 клас). Вони теж відзначають своєрідний етап в житті, свій перший шкільний випускний.
Ольга Андріївна КОНДРАТОВСЬКА, вчитель початкових класів міської школи №2, була як друга мама чотири роки для своїх підопічних, а тепер з напутніми словами проводжає їх у 5-й клас. Всі ці роки вона навчала їх, виховувала, підтримувала, хоч бувало – й іноді сварила. Та для дітей і батьків вона стала як рідна. Цікаво, що з 1 вересня Ольга Андріївна набирає новий клас, і саме в ньому навчатимуться братик і сестричка її нинішніх учнів-випускників. Але це вже буде після довгоочікуваних літніх канікул. А нині бажаємо і учням, і вчителям гарного відпочинку, щоб вересневий дзвоник покликав на уроки всіх усміхненими, здоровими і сповненими енергії!
Лариса МАРТИНЕНКО
Ольга Андріївна КОНДРАТОВСЬКА, вчитель початкових класів міської школи №2, була як друга мама чотири роки для своїх підопічних, а тепер з напутніми словами проводжає їх у 5-й клас. Всі ці роки вона навчала їх, виховувала, підтримувала, хоч бувало – й іноді сварила. Та для дітей і батьків вона стала як рідна. Цікаво, що з 1 вересня Ольга Андріївна набирає новий клас, і саме в ньому навчатимуться братик і сестричка її нинішніх учнів-випускників. Але це вже буде після довгоочікуваних літніх канікул. А нині бажаємо і учням, і вчителям гарного відпочинку, щоб вересневий дзвоник покликав на уроки всіх усміхненими, здоровими і сповненими енергії!
Лариса МАРТИНЕНКО
Комментариев нет:
Отправить комментарий