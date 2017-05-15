«Війна... Таке коротке і водночас таке страшне слово. Слово, яке вривається в душу кривавим щемом та біллю. Давайте умовно перенесемося в страшний 1941-ий...»
Такими словами розпочала годину пам`яті бібліотекар районної бібліотеки для дітей Галина Голубцова для учнів 2-б кл (класний керівник О.О. Семак) районної гімназії. Було презентовано книгу фотокореспондента партизанського з`єднання Якова Давидзона «Орлята партизанских лесов», а у читальному залі працювала книжково-предметна виставка «Це потрібно живим». Також оформлено книжково-ілюстративну виставку «Славимо День перемоги», а для учнів 1-го класу ЗОШ №2 (вчитель Любов Крапивна) проведено хвилинки-вшанування «Колись давно була війна».
Такими словами розпочала годину пам`яті бібліотекар районної бібліотеки для дітей Галина Голубцова для учнів 2-б кл (класний керівник О.О. Семак) районної гімназії. Було презентовано книгу фотокореспондента партизанського з`єднання Якова Давидзона «Орлята партизанских лесов», а у читальному залі працювала книжково-предметна виставка «Це потрібно живим». Також оформлено книжково-ілюстративну виставку «Славимо День перемоги», а для учнів 1-го класу ЗОШ №2 (вчитель Любов Крапивна) проведено хвилинки-вшанування «Колись давно була війна».
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