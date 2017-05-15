понедельник, 15 мая 2017 г.

ПАМ’ЯТАЙТЕ: ЗБЕРЕЖЕШ ХВИЛИНУ – ВТРАТИШ ЖИТТЯ!

На залізничних переїздах продовжуються траплятися дорожньо-транспортні пригоди .

Основною причиною  збільшення аварійних ситуацій на переїздах є порушення водіями автотранспортних засобів Правил дорожнього руху при перетині залізничних переїздів.
За  2016 рік на залізничних переїздах Південно-Західної залізниці  допущено 73 випадки  дорожньо-транспортних пригод , в яких загинуло 7осіб, травмовано 29 .
Вирішальне значення у зниженні рівня аварійності та тяжкості її наслідків відіграє особиста увага та дисциплінованість водіїв транспортних засобів та пішоходів при перетині залізничних переїздів.
Водії та пішоходи !  Будьте уважні та дисципліновані при перетині залізничних колій.
ПАМ’ЯТАЙТЕ : ЗБЕРЕЖЕШ ХВИЛИНУ – ВТРАТИШ ЖИТТЯ!


Начальник виробничого підрозділу
Сновська дистанція колії регіональної
філії «Південно-Західна залізниця» В.М.Борисенко
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