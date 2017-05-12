Хто економив – отримає гроші від держави

Питання субсидій завжди є актуальним. Тож будь-які зміни в законодавстві, щодо надання соціальної допомоги, приводять до великої кількості запитань. На прохання мешканців Сновщини роз’яснення надає начальник відділу грошових виплат і компенсацій управління соцзахисту населення РДА Тетяна БИХОВЕЦЬ.
Монетизація частини зекономлених субсидій.
Що це означає?
Якщо ви отримували субсидію в минулому опалювальному сезоні і зекономили 100 кубів газу або 150 кВт/год. електроенергії (за умови що газ і електрика використовувалися для опалення!), то держава передбачає виплату грошима на рахунки громадян в еквіваленті вартості (станом на 1 травня 2017 року) зекономлених кубів і кіловат.
До 1 червня підприємства з газо- та електропостачання нададуть до управління соцзахисту списки осіб, які зекономили на опаленні. В них буде зазначена невикористана сума субсидії. Потім, субсидіантам, які вели енергоефективне домогосподарство, для отримання коштів необхідно з 1 липня до 1 вересня подати заяву в місцеве управління соціального захисту населення, на підставі якої й виплачуватиметься грошова винагорода за економію. Кошти будуть перераховуватися на особовий рахунок одержувача субсидії в банківській установі або виплачуватимуться через відділення поштового зв'язку ПАТ "Укрпошта". Зверніть увагу, що на момент подачі заяви рахунок в банку (який ви оберете на свій розсуд) повинен бути вже відкритим.
Інформацію про наявність економії кожен отримувач субсидії може відслідкувати у своїй квитанції або звернувшись до постачальника газу чи електроенергії.
Якщо зекономили більше?
Невикористана сума субсидії за попередній опалювальний період повертається в повному обсязі до державного бюджету, окрім зазначених вище 100 м3 газу та 150 кВт/год., за які виплатять кошти. Змінами передбачено повернення до бюджету і сум невикористаних субсидій на оплату послуг з централізованого постачання холодної та гарячої води й водовідведення.
Повторне надання субсидії
У травні органи соцзахисту населення проведуть перепризначення субсидій тим, хто їх отримував у попередньому періоді. Повторно подавати документи на оформлення допомоги необхідно:
- тим, хто орендує житло;
- у кого відбулися зміни у складі сім’ї
- тим, хто хоче отримувати субсидію на тверде паливо.
Для решти субсидіантів перерахунок і призначення субсидії проведуть автоматично, без повторного звернення.
До речі, внесено зміни в законодавство, тож субсидія надаватиметься на газ як паливо і на послуги з транспортування та його розподілу (так звану абонплату за газ, яку планують ввести в серпні 2017 року).
Під час здійснення розрахунку субсидії в травні на наступний період (для домогосподарств, які отримували субсидію у попередньому періоді), враховуються доходи за період з квітня попереднього року по березень поточного року включно. При призначенні субсидії на придбання твердого палива враховуються доходи за попередній календарний рік.
Якщо є заборгованість
У разі отримання інформації про прострочену понад 2 місяці заборгованість з оплати послуг субсидія на наступний строк не призначається. Про це отримувача субсидії повідомляють. Але, якщо протягом двох місяців з дати інформування про не призначення субсидії на наступний період, громадянин документально підтвердив сплату заборгованості, субсидія призначається з дати закінчення дії попередньої субсидії. В іншому випадку - з місяця, в якому громадянин документально підтвердив сплату заборгованості.
Соціальна норма для непрацездатних
Для пенсіонерів та інвалідів збільшено соціальну норму, за якою надається житлова субсидія. Для домогосподарств, що складаються з однієї або двох непрацездатних осіб, соціальна норма для опалення та користування житлом становить 75 кв. метрів на домогосподарство (було на одну особу 48,87 м2, на двох - 62,52 м2). Але з 1 травня надається лише 5 м3 газу на 1 м2 опалювальної площі (було 5,5 м3).
Зміни в опалювальний період
Раніше субсидія на опалювальний сезон призначалася з 1 жовтня до 30 квітня і перераховувалася відповідно до рішення органів місцевого самоврядування про дату початку та закінчення опалювального сезону. У 2017-2018 роках для користувачів централізованого опалення прив’язка до відповідних рішень органів місцевого самоврядування залишається. Для тих, у кого опалення індивідуальне, субсидія нараховується з 16 жовтня до 15 квітня включно.
Про що потрібно повідомляти фахівцям соцзахисту?
Протягом місяця отримувачі субсидії повинні поінформувати органи соціального захисту населення, якщо: змінився склад зареєстрованих у помешканні (хтось виписався чи прописався); змінився соціальний статус членів сім’ї (хтось звільнився або влаштувався на роботу, став пенсіонером чи інвалідом); здійснено одноразову покупку на суму вище 50 тисяч гривень; змінився набір комунальних послуг (відмовилися від централізованого опалення і перейшли на індивідуальне чи навпаки). У разі неповідомлення про зазначені зміни, надання субсидії припиняється.
Записала Лариса МАРТИНЕНКО
Монетизація частини зекономлених субсидій.
Що це означає?
Якщо ви отримували субсидію в минулому опалювальному сезоні і зекономили 100 кубів газу або 150 кВт/год. електроенергії (за умови що газ і електрика використовувалися для опалення!), то держава передбачає виплату грошима на рахунки громадян в еквіваленті вартості (станом на 1 травня 2017 року) зекономлених кубів і кіловат.
До 1 червня підприємства з газо- та електропостачання нададуть до управління соцзахисту списки осіб, які зекономили на опаленні. В них буде зазначена невикористана сума субсидії. Потім, субсидіантам, які вели енергоефективне домогосподарство, для отримання коштів необхідно з 1 липня до 1 вересня подати заяву в місцеве управління соціального захисту населення, на підставі якої й виплачуватиметься грошова винагорода за економію. Кошти будуть перераховуватися на особовий рахунок одержувача субсидії в банківській установі або виплачуватимуться через відділення поштового зв'язку ПАТ "Укрпошта". Зверніть увагу, що на момент подачі заяви рахунок в банку (який ви оберете на свій розсуд) повинен бути вже відкритим.
Інформацію про наявність економії кожен отримувач субсидії може відслідкувати у своїй квитанції або звернувшись до постачальника газу чи електроенергії.
Якщо зекономили більше?
Невикористана сума субсидії за попередній опалювальний період повертається в повному обсязі до державного бюджету, окрім зазначених вище 100 м3 газу та 150 кВт/год., за які виплатять кошти. Змінами передбачено повернення до бюджету і сум невикористаних субсидій на оплату послуг з централізованого постачання холодної та гарячої води й водовідведення.
Повторне надання субсидії
У травні органи соцзахисту населення проведуть перепризначення субсидій тим, хто їх отримував у попередньому періоді. Повторно подавати документи на оформлення допомоги необхідно:
- тим, хто орендує житло;
- у кого відбулися зміни у складі сім’ї
- тим, хто хоче отримувати субсидію на тверде паливо.
Для решти субсидіантів перерахунок і призначення субсидії проведуть автоматично, без повторного звернення.
До речі, внесено зміни в законодавство, тож субсидія надаватиметься на газ як паливо і на послуги з транспортування та його розподілу (так звану абонплату за газ, яку планують ввести в серпні 2017 року).
Під час здійснення розрахунку субсидії в травні на наступний період (для домогосподарств, які отримували субсидію у попередньому періоді), враховуються доходи за період з квітня попереднього року по березень поточного року включно. При призначенні субсидії на придбання твердого палива враховуються доходи за попередній календарний рік.
Якщо є заборгованість
У разі отримання інформації про прострочену понад 2 місяці заборгованість з оплати послуг субсидія на наступний строк не призначається. Про це отримувача субсидії повідомляють. Але, якщо протягом двох місяців з дати інформування про не призначення субсидії на наступний період, громадянин документально підтвердив сплату заборгованості, субсидія призначається з дати закінчення дії попередньої субсидії. В іншому випадку - з місяця, в якому громадянин документально підтвердив сплату заборгованості.
Соціальна норма для непрацездатних
Для пенсіонерів та інвалідів збільшено соціальну норму, за якою надається житлова субсидія. Для домогосподарств, що складаються з однієї або двох непрацездатних осіб, соціальна норма для опалення та користування житлом становить 75 кв. метрів на домогосподарство (було на одну особу 48,87 м2, на двох - 62,52 м2). Але з 1 травня надається лише 5 м3 газу на 1 м2 опалювальної площі (було 5,5 м3).
Зміни в опалювальний період
Раніше субсидія на опалювальний сезон призначалася з 1 жовтня до 30 квітня і перераховувалася відповідно до рішення органів місцевого самоврядування про дату початку та закінчення опалювального сезону. У 2017-2018 роках для користувачів централізованого опалення прив’язка до відповідних рішень органів місцевого самоврядування залишається. Для тих, у кого опалення індивідуальне, субсидія нараховується з 16 жовтня до 15 квітня включно.
Про що потрібно повідомляти фахівцям соцзахисту?
Протягом місяця отримувачі субсидії повинні поінформувати органи соціального захисту населення, якщо: змінився склад зареєстрованих у помешканні (хтось виписався чи прописався); змінився соціальний статус членів сім’ї (хтось звільнився або влаштувався на роботу, став пенсіонером чи інвалідом); здійснено одноразову покупку на суму вище 50 тисяч гривень; змінився набір комунальних послуг (відмовилися від централізованого опалення і перейшли на індивідуальне чи навпаки). У разі неповідомлення про зазначені зміни, надання субсидії припиняється.
Записала Лариса МАРТИНЕНКО
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