Блог районної газети "Промінь". Сновський район
вторник, 23 мая 2017 г.
Нагорода
За багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм Подяку Прем'єр-міністра України оголошено Сновському міському голові Олександру Медведьову. Її було вручено двома головам: ОДА і облради – Валерієм Кулічем та Ігорем Вдовенком.
Автор:
Промінь
на
0:15
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