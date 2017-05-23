вторник, 23 мая 2017 г.

Нагорода

За багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм Подяку Прем'єр-міністра України оголошено Сновському міському голові Олександру Медведьову. Її було вручено двома головам: ОДА і облради – Валерієм Кулічем та Ігорем Вдовенком.
Автор: на

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)