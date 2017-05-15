Владислава Чорна: «Голодування підлітків –не вирішення проблеми!»

Кожна п’ята дівчина-підліток морить себе голодом, щоб здобути омріяну фігуру моделі. Дотримуючись дієти, дитина шкодить власному організмові. Які ж заходи повинні вжити батьки? Про це читайте далі.
Причини бажання схуднути. У сучасному світі багато що вирішує зовнішній вигляд. Намагаючись зійти на вершину соціальної піраміди, підлітки прагнуть виглядати ідеально. Фактор психологічного тиску на підлітків з боку однолітків відіграє важливу роль: діти, які не мають модельної фігури, зазнають приниження, що стає поштовхом до бажання швидко схуднути.
Наслідки голодування. Чи знаєте ви, що дієти розраховані на людей віком від двадцяти років? Організм підлітка не сформований до кінця, тому йому необхідно щодня поповнювати запас корисних речовин. Діти, котрі дотримуються дієти, позбавляються можливості правильного розвитку. Що їх потім чекає?
На початковій стадії голодування можуть виникати запаморочення, біль у животі, загальна слабкість, не виключена втрата свідомості. Потім знижується рівень імунітету. Дитина стає вразливою до інфекційних захворювань, а процес одужання вимагає більше часу. Пізніше розвиваються хвороби органів травної системи, виникають проблеми з шлунково-кишковим трактом. Крім цього, погіршується зовнішній вигляд. У підсумку це може призвести до анорексії. У світі 2% дівчат та 1% хлопців страждають на таку хворобу.
Вирішення проблеми. Перший крок – розмова з дитиною. Батьки повинні допомгти підлітку повірити в його красу. Відкрийте очі дитині, і вона побачить у собі лише гарне. Слід дізнатися, чим викликане бажання схуднути. Можливо, ваша дитина не впевнена у собі. У такому разі слід підняти самооцінку вашого чада. Варіантів виходу з комплексу маса. Наприклад, можна записати дитину до театрального гуртка або спортивну секцію. Буде корисним і допомогти досягти привабливої зовнішності. Спільний похід в салон краси або спортивний зал – ефективна допомога.
Зверніть увагу на вагу дитини. При надмірній вазі необхідно скласти правильне меню харчування. Можливо, дитина прислухається до думки фахівця і забуде про голодування. Регулярні заняття спортом корисні всім. Це допоможе удосконалити фігуру, зміцнити здоров’я і навіть, коли хочете, дисциплінувати. Пам’ятайте: голодування – не вирішення проблеми. Для того, щоб досягти досконалості, мало володіти ідеальним тілом. Розвивайтеся всебічно, і ви здобудете повагу людей!
Причини бажання схуднути. У сучасному світі багато що вирішує зовнішній вигляд. Намагаючись зійти на вершину соціальної піраміди, підлітки прагнуть виглядати ідеально. Фактор психологічного тиску на підлітків з боку однолітків відіграє важливу роль: діти, які не мають модельної фігури, зазнають приниження, що стає поштовхом до бажання швидко схуднути.
Наслідки голодування. Чи знаєте ви, що дієти розраховані на людей віком від двадцяти років? Організм підлітка не сформований до кінця, тому йому необхідно щодня поповнювати запас корисних речовин. Діти, котрі дотримуються дієти, позбавляються можливості правильного розвитку. Що їх потім чекає?
На початковій стадії голодування можуть виникати запаморочення, біль у животі, загальна слабкість, не виключена втрата свідомості. Потім знижується рівень імунітету. Дитина стає вразливою до інфекційних захворювань, а процес одужання вимагає більше часу. Пізніше розвиваються хвороби органів травної системи, виникають проблеми з шлунково-кишковим трактом. Крім цього, погіршується зовнішній вигляд. У підсумку це може призвести до анорексії. У світі 2% дівчат та 1% хлопців страждають на таку хворобу.
Вирішення проблеми. Перший крок – розмова з дитиною. Батьки повинні допомгти підлітку повірити в його красу. Відкрийте очі дитині, і вона побачить у собі лише гарне. Слід дізнатися, чим викликане бажання схуднути. Можливо, ваша дитина не впевнена у собі. У такому разі слід підняти самооцінку вашого чада. Варіантів виходу з комплексу маса. Наприклад, можна записати дитину до театрального гуртка або спортивну секцію. Буде корисним і допомогти досягти привабливої зовнішності. Спільний похід в салон краси або спортивний зал – ефективна допомога.
Зверніть увагу на вагу дитини. При надмірній вазі необхідно скласти правильне меню харчування. Можливо, дитина прислухається до думки фахівця і забуде про голодування. Регулярні заняття спортом корисні всім. Це допоможе удосконалити фігуру, зміцнити здоров’я і навіть, коли хочете, дисциплінувати. Пам’ятайте: голодування – не вирішення проблеми. Для того, щоб досягти досконалості, мало володіти ідеальним тілом. Розвивайтеся всебічно, і ви здобудете повагу людей!
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