Їх подвиг був – в ім’я кращого майбутнього

Вже 31 рік минув з моменту аварії на Чорнобильській атомній електростанції. З часом
приходить усе більше усвідомлення подвигу рятувальників, які ціною власного здоров’я і навіть життя зупинили поширення радіаційної катастрофи.
У середу в Сновську біля Пам’ятного знаку героям Чорнобиля відбулося вшанування тих наших земляків, котрі своєю свідомістю і самопожертвою явили цілому світу величний приклад героїчного служіння Вітчизні. До присутніх звернулися голова райдержадміністрації В.Радібеда, міський голова О.Медведьов, керівник районного відділення фонду допомоги інвалідам Чорнобиля М.Волокушин. Вони згадали тих ліквідаторів аварії на АЕС, що вже відійшли у вічність. Висловили слова вдячності всім, хто був до кінця вірний своєму обов’язку. І наголосили на непорушній цінності в житті суспільства таких якостей, як патріотизм, сила духу та подвиг в ім’я кращого майбутнього рідного краю.
На зібранні почесну грамоту райдержадміністрації вручили ветерану-чорнобильцю В.Єрмоленку. Також було оголошено про відзначення Почесними грамотами міськради В.Дорошенка, О.Горбатовича, Л.Кривенка та Г.Апецька. Наприкінці заходу отець Павло (Фазан) відслужив заупокійну літію.
Фото Олега
МІРОШНИЧЕНКА
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