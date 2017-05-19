Успіх на чернігівській сцені

Минулої суботи вельми вдалою виявилася поїздка танцювального колективу «Ягідки» до Чернігова. Там наші діти виступили на фестивалі-конкурсі «Терпсіхора об`єднає таланти».
(Загалом того дня учасниками цього масштабного заходу обласного рівня стали близько тисячі талановитих підлітків). Вихованці Світлани Горбатович у номінації «Народна хореографія» представили на розсуд публіки і журі український танець «Проходочка» (у віковій категорії 7-9 років) та дівочий танець «Чорні очка» (категорія 11-14 років). Сценічна майстерність і завзяття «Ягідок» були відзначені дипломами за перші місця. А нагородою за успіх для юних танцюристів Сновщини стали розваги в парку атракціонів Чернігова.
(Загалом того дня учасниками цього масштабного заходу обласного рівня стали близько тисячі талановитих підлітків). Вихованці Світлани Горбатович у номінації «Народна хореографія» представили на розсуд публіки і журі український танець «Проходочка» (у віковій категорії 7-9 років) та дівочий танець «Чорні очка» (категорія 11-14 років). Сценічна майстерність і завзяття «Ягідок» були відзначені дипломами за перші місця. А нагородою за успіх для юних танцюристів Сновщини стали розваги в парку атракціонів Чернігова.
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