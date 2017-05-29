понедельник, 29 мая 2017 г.

Чи дочекаються іванівці оновленого клуба?

Майже єдиним, що наразі залишилося дліючим в інфрастуктурі маленької Іванівки, є старенький клуб.



А був колись такий  розгін - ще за часів керування Петра Шаповала, очільника району, що справедливо могли позаздрити не лише великі села, а й місто. Будувалися тоді житлові будинки з надвірними спорудами, зводились ФАП і нова школа, планувалася навіть лазня (від неї у спогад тепер лишилася купка недобитої цегли), нова контора тощо.
Наз’їжджалося тоді у село  трохи люду (звідусіль!), але дехто, зрозумівши невтішні перспективи, з часом виїхав, а дехто й донині мешкає в облюбованому місці. Дітки ходять до Тихоновицької й Тур’янської шкіл, дорослі – шукають заробітку з ведення підсобного господарства, влітку – хто в силі – сидять у лісі, збираючи  на продаж лисички,  чорницю, малину...
Так і живуть, маючи на всю сільраду один-єдиний магазин, задовольняючись виїзною доставкою хліба, олії, борошна.  Моляться за те, щоби приватний підприємець Леонід Тебенко і надалі їх не полишав, щоби (хай хоч трактором!) завозив їм необхідні продукти  і миючі засоби.
А молодь села, люди середнього віку іноді «балують» себе відвідинами таких закладів культури, як бібліотека і клуб, де трудяться воістину патріоти села Валентина Моцар та Оксана Михеєнко.
Донедавна сільрада, як могла, утримувала ці заклади, а от тепер гроші на поточні ремонти, реконструкції, нові проекти треба просити  у нової об’єднаної громади.
Переймається цією проблемою в.о. старости  Роман Циганок, каже: «Чи дадуть кошти селу?»
Натомість клуб, якому вже минула добра сотня літ (колись він був навіть коморою) починає плакати. Дощові сльози біжать по стелі, підлозі, збираючись у рівчачки -  бо ж дах у стількох місцях продірявився, що полатати – замало! Треба повністю все міняти. Є й інший варіант: перенести клуб в одну з недобудованих раніше споруд, що перейшла на баланс громади.
Словом, клопіт та й годі! Однак вирішувати прблему треба, і чим швидше – тим краще.
Олена КОМПАНЕЦЬ

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