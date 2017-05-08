За електроенергію треба сплачувати регулярно

З 17 лютого (згідно з розпорядженням уряду) енергетична галузь України перебуває в надзвичайному стані. Найважливішим чинником для запобігання відключень електричної енергії через надзвичайний стан в енергетиці є своєчасна оплата за спожиту електричну енергію побутовими споживачами,
як більш захищеними з боку держави в частині розрахунків за використану електроенергію. До побутових споживачів не застосовується попередня оплата за електричну енергію, як для юридичних споживачів. Тому ПАТ «Чернігівобленерго» закликає побутових споживачів Чернігівської області своєчасно сплачувати за використану електроенергію. Розрахунки населення за спожиту електричну енергію для населення здійснюються за діючими тарифами на підставі фактичних показів приладів обліку. Плата за спожиту протягом розрахункового періоду електроенергію вноситься не пізніше, ніж 10 числа наступного місяця. ПАТ «Чернігівобленерго» створило ряд сервісів, які дозволяють мінімізувати необхідність особисто відвідувати структурні підрозділи товариства та економити час. Для отримання інформації про заборгованість та здійснення оплати за спожиту електроенергію споживач може здійснювати через банківські установи. Створено можливість здійснювати безготівкову оплату за спожиту електроенергію за допомогою сервісів онлайн-платежів ПриватБанку та через термінали самообслуговування ПриватБанку. Реалізована можливість передачі показників лічильника за допомогою СМС-повідомлень. Інформацію про це ви можете отримати на офіційному веб-сайті www.chernigivoblenergo.com.ua
як більш захищеними з боку держави в частині розрахунків за використану електроенергію. До побутових споживачів не застосовується попередня оплата за електричну енергію, як для юридичних споживачів. Тому ПАТ «Чернігівобленерго» закликає побутових споживачів Чернігівської області своєчасно сплачувати за використану електроенергію. Розрахунки населення за спожиту електричну енергію для населення здійснюються за діючими тарифами на підставі фактичних показів приладів обліку. Плата за спожиту протягом розрахункового періоду електроенергію вноситься не пізніше, ніж 10 числа наступного місяця. ПАТ «Чернігівобленерго» створило ряд сервісів, які дозволяють мінімізувати необхідність особисто відвідувати структурні підрозділи товариства та економити час. Для отримання інформації про заборгованість та здійснення оплати за спожиту електроенергію споживач може здійснювати через банківські установи. Створено можливість здійснювати безготівкову оплату за спожиту електроенергію за допомогою сервісів онлайн-платежів ПриватБанку та через термінали самообслуговування ПриватБанку. Реалізована можливість передачі показників лічильника за допомогою СМС-повідомлень. Інформацію про це ви можете отримати на офіційному веб-сайті www.chernigivoblenergo.com.ua
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