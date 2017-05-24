Може, й добра справа робиться, але нам вже несила терпіти сморід!

Прочитали в «Промені» статтю про жителя Сновська пана Лазаренка і його синів, котрі займаються розробками «ліків» з винограду.
Може, й добру справу вони роблять, може, й люди її колись оцінять, але те, що сусіди бачать наразі, не піддається ніякій критиці. Вся «піддослідна» територія цього «винахідника» - у повній антисанітарії, у повному безладі. Все це ще якось ми терпіли в холод, а що буде влітку, у спеку – страшно уявити. Хмари мух, сморіл – ну хто все це припинить? І де, зрештою, ті міські інстанції, що мають контролювати порядок і чистоту?
Сусіди (всього 10 підписів)
Може, й добру справу вони роблять, може, й люди її колись оцінять, але те, що сусіди бачать наразі, не піддається ніякій критиці. Вся «піддослідна» територія цього «винахідника» - у повній антисанітарії, у повному безладі. Все це ще якось ми терпіли в холод, а що буде влітку, у спеку – страшно уявити. Хмари мух, сморіл – ну хто все це припинить? І де, зрештою, ті міські інстанції, що мають контролювати порядок і чистоту?
Сусіди (всього 10 підписів)
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