среда, 24 мая 2017 г.

Може, й добра справа робиться, але нам вже несила терпіти сморід!

Прочитали в «Промені» статтю про жителя Сновська пана Лазаренка і його синів, котрі займаються  розробками «ліків» з винограду.
Може, й добру справу вони роблять, може, й  люди її колись оцінять, але те, що сусіди бачать наразі, не піддається ніякій критиці. Вся «піддослідна»  територія цього «винахідника» - у повній антисанітарії, у повному безладі. Все  це ще якось ми терпіли в холод, а що буде влітку, у спеку – страшно уявити. Хмари мух, сморіл – ну хто все це припинить? І де, зрештою, ті міські інстанції, що мають контролювати порядок і чистоту?
Сусіди (всього 10 підписів)
Автор: на

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