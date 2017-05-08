У колі друзів і в атмосфері щирих привітань відбулося святкування сторічного ювілею районної газети «Промінь»

Наш «Промінь» по праву належить до числа найстаріших пресових видань Чернігівщини. Сто років для нього – це не просто віха на довжелезному творчому шляху. Це – мов той рубіж, за яким починається переосмислення минулого і побудова нових довгострокових планів на майбутнє.
Яку б назву не мала районна газета – вона завжди була сучасною. Адже писала про повсякденні події та мешканців рідного краю. Тисячі імен і десятки тисяч різних фактів навіки ніби закарбувалися на папері й зберігаються на особливій редакційній полиці у вигляді дбайливо укладених підшивок. Цю збірку інколи буває надзвичайно цікаво гортати сторінку за сторінкою, вдивлятися в потьмянілі від часу фотографії, читати невеличкі тексти... Що тут сказати – подекуди старовина викликає напрочуд приємні емоції й непомітно переносить наче в інший світ. І дуже показово, що саме «Промінь» дає відповіді на запитання: «Хто ми?», «Якими є?» і «Чого прагнемо в житті?»
Сила нашої газети – у наших читачах. Бо коли б не вони – кому був би потрібний «Промінь»? Тому доки існуватиме гурт охочих отримати інформацію про життя Сновщини – доти й виходитиме районка. В основі цього лежить взаємна довіра. Редакційний колектив вірить у відданість своїх читачів і постійно робитиме усе можливе для збереження якомога ширшої читацької аудиторії. А передплатники, оформлюючи формуляр на доставку «Променя», демонструють якнайвищий рівень шани до професійності працівників газети. Люди хочуть сподіватися, що ще є в житті місце таким поняттям, як правда, справедливість, доброта, свобода думки. І хай в епоху новітніх технологій, коли Інтернет і соціальні мережі стали невід’ємною частиною буття величезної кількості наших земляків, «Промінь» завжди матиме віддане коло шанувальників. Тих, хто цінує традиції й любить друковане слово.
Урочисте зібрання з нагоди сторічного ювілею районної газети почалося з церемонії вручення нагород. Першим слово отримав голова обласної ради Ігор Вдовенко. Він оголосив про нагородження редакції «Променя» Почесною грамотою Верховної Ради України. (Таким чином було повторено досягнення 1967 року, коли «Промінь Жовтня» відзначили грамотою президії Верховної Ради УРСР). Також Ігор Вдовенко оголосив про вшанування ветеранів газети Леоніда Шломи та Марка Шпекторова Почесними грамотами обласної ради. (Оскільки Марк Шпекторов вже давно є громадянином Ізраїлю і живе в цій близькосхідній країні, то нагороду йому перешлють поштою). Не забув Ігор Вдовенко і про поліпшення матеріальної бази «Променя», вручивши редактору газети Олені Компанець ноутбук.
Ювілейні урочистості показали, наскільки багато у «Променя» щирих друзів. Представник адміністрації Президента України Олександр Бухтатий, начальник департаменту інформації та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації Андрій Подорван, депутат облради Володимир Селянський, радник голови облради Дмитро Никоненко, начальник відділу інформаційного забезпечення облради Ольга Ванжула, голова райдержадміністрації Валерій Радібеда, його заступник Володимир Карпенко, голова райради Ніна Кухаренко, міський голова Олександр Медведьов, керівниця обласної дирекції ПАТ «Укрпошта» Олена Дорошенко та начальник місцевого цеху поштового зв’язку Валентин Сигута.
Звісна річ, були масштабно представлені діячі журналістської галузі. Редактор «Деснянської правди» Людмила Пархоменко, відповідальний секретар обласної газети «Гарт» Валентина Євтушенко, редактор Менської районної газети «Наше слово», голова обласної організації Національної спілки журналістів України Олександр Назаренко, редактор Корюківської газети «Маяк» Ірина Гайова, редактор газети «Новини Городнянщини» Світлана Томаш, редактор газети «Життя Семенівщини» Катерина Дика та ще чимало їхніх колег – усі разом вони приєдналися до щедрих привітань з ювілеєм і побажань нових творчих успіхів, поваги читачів та реалізації найсміливіших планів.
Того дня привітати і вручити подарунки працівникам «Променя» прийшли начальник управління освіти, молоді та спорту територіальної громади Тетяна Булденко, начальник відділу культури громади Наталія Добненко, начальник управління пенсійного фонду Марія Шидловська, керівник терцентру соцобслуговування Світлана Хоменко, колишній голова райради й райдержадміністрації Михайло Яковець, колишній Кучинівський сільський голова Валентина Карась, співробітниця історико-меморіального комплексу «Лісоград» Валентина Спасік, завідуюча сектором агропромрозвитку РДА Надія Дятел, активістка Спілки жінок Ольга Зарецька, начальник управління соцзахисту Ольга Запорожець, голова райради ветеранів Людмила Кравець.
Окремо слід відзначити внесок у проведення свята колективу Вищого профучилища лісового господарства на чолі з директором Ларисою Дубиною. Чудове враження на всіх присутніх справили виступи відомої зірки телевізійного шоу на каналі «1+1», нашої землячки Вікторії Корженок та її колеги, фіналіста проекту «Х-фактор», майстра вокального жанру Ігоря Шелудякова. Професійно виконали свою місію і працівники районного Будинку культури.
На святкуваннях було вшановано ветеранів газети – Марію Ісаченко, Валентину Холотій, родичів колишніх працівників редакції, позаштатних кореспондентів.
А справжнім апофеозом ювілею стало виконання місцевою поетесою і співачкою Раїсою Федченко справжнього гімну, написаного для «Променя» (автор тексту – Олена Компанець, мелодії – Раїса Федченко, на ноти ж усе поклала Ольга Свистунова). Теплі слова, щирі зізнання, радісні мотиви – все це разом додало 100-річчю газети чимало позитивних рис.
Олег МІРОШНИЧЕНКО
«Промінь», віват!
Сплива століття довгих літ,
Як «Промінь» вирушив в політ,
Розправив гордо крила він,
Досяг найвищих він вершин.
Твоя газета – і моя,
Одна сім’я, одна рідня,
Люби, твори і пізнавай,
Нехай цвіте наш рідний край!
Сплива століття довгих літ,
Як «Промінь» наш малює світ,
У фарбах сонця і весни,
Герої в нім – всі разом ми!
Сплива століття довгих літ,
А «Промінь» наш, як моноліт,
Йому сьогоднішній парад,
Це в його честь – «Віват, віват!»
Ви – просто супер!
Наш ювілей - вже історія, але колектив «Променя» ніколи не забуде імена тих, хто допоміг його провести, хто на наші звернення відповів «Так!» Хвала вам, дорогі наші, і щира журналістська вдячність!
Це – Лариса Олексіївна Дубина, Сергій Анатолійович Виблов, Григорій Никифорович Божок, Олександр Дмитрович Веселий, Олександр Іванович Кирилюк, Михайло Федорович Росік, Сергій Миколайович Скоробогатько, Олександр Сергійович Дугель, Анатолій Петрович Ігнатенко, Віталій Броніславович Зайончковський, В`ячеслав Георгійович Литвиненко. Хвала усім, чиї небайдужі серця відгукнулися на наше звернення і хто просто так, без звернень, йшов до нас, писав нам, телефонував і продовжує це робити. Якби мали силу і можливість, усіх би вас, тисячі шанувальників «Променя», запросили б за великий стіл, накритий білосніжною скатертиною, і напоїли б чаєм з тортами, короваєм.
Тортами, подібними до тих, які нам спекли майстри ВПУЛГ, які подарували депутат міськради Світлана Скідан, директор Гірської ЗОШ Тетяна Клименко, короваєм, випеченим із добірних зерен на нашому хлібозаводі (директор Володимир Єрмоленко).
І хай би для вас лунали пісні соловейків районного Будинку культури Наталії Вітушко, Олександра Бівалькевича, Оксани Бондаревської, відомих київських виконавців Вікторії Корженок, Ігоря Шелудякова (переможниці «Голосу країни» та фіналіста Х-фактора). Хай би вам адресувалися усі озвучені заздравиці.
Окрема подяка Асоціації регіональних ЗМІ (голова Олександр Назаренко), представникам обласної організації Аграрної партії України Арсену Дідуру й Наталії Купрієнко, депутату облради від фракції БЮТ Володимиру Селянському, депутату міськради Володимиру Анопрієнку.
Ви – найкращі! Ви – просто супер!
Олена КОМПАНЕЦЬ
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