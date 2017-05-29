Спартакіада
20 травня в с.Тур’я відбулася спартакіада, присвячена Дню Перемоги у Другій світовій війні. Учасників змагань привітала в.о. старости села Т.М. Мартиненко.
За перемогу боролися команди з сіл Тур’я, Кучинівка, Рогізки та Великий Щимель. У змаганнях зі стрільби з пневматичної гвинітвки серед жінок перше місце з результатом 25 очок з 30-ти можливих посіла Галина Данильченко (с.Тур’я). Друге – у Оксана Савченко (с.Тихоновичі) – 19 очок , третє – у Софії Апецько (с.Кучинівка) – 16 очок. Серед чоловіків перше місце у Владислава Тулупа з Великого Щимеля – 26 очок. Друге – у Володимира Акуленка з Кучинівки – 23 очка, третє – у Сергія Колотуші з Тихонович – 19 очок. В метанні гранати Андрій Насінник (представник кучинівської команди) з результатом 55,5 м здобув перше місце, на другому – Сергій Федосієнко (с.Рогізки) – 53,5 м, на третьому – Олексій Цуприк (с.Тур’я) – 51,5 м.
У підтягуванні на поперечині Едуард Товпа з Тур’ї став першим, другими були Дмитро Горенок (с.В.Щимель), Роман Приходько (с.Рогізки), Сергій Мартиненко (с.Тур’я) та Леонід Роговенко (с.Тихоновичі), а третім - Олександр Сміловець (с.Кучинівка).
Дуже напруженими вийшли змагання з ігрових видів спорту. Якщо команда села Великий Щимель у змаганнях з міні-футболу впевнено з рахунком 4:1 перемогла команду с.Тихоновичі, то з командою с.Рогізки зіграла внічию. А рогізківці з рахунком 2:1 перемогли команду Тихонович. Таким чином великощимельці в своїй групі здобули І місце, друге у рогізківців і третє – у тихоновичан. В другій групі команда з Кучинівки на першому місці, Тур’ї – на другому. В боротбі за І-ІІ місця зустрілися команди Кучинівки та Великого Щимеля, де з рахунком 3:0 перемогли кучинівці. Друге місце – у команди з с.Великий Щимель. У боротбі за ІІІ та IV місця між командами Тур’ї та Рогізок перемогу здобули тур’янці. Рогізківці на четвертому, а команда з с.Тихоновичі - на п’ятому.
У змаганнях з паркового волейболу перше місце здобула команда Тур’ї, друге – Великого Щимеля, третє – Тихонович. У команди Кучинівки IV місце, Рогізок – V. В загальному командному заліку на перше місце вийшла команда господарів – Тур’ї, на другому – кучинівці, на третьому – дебютанти-великощимельці. Представники Великого Щимеля організувалися завдяки ентузістам спортивного руху Владиславу Тулупу та Роману Пракіну.
Призери змагань отримали грамоти та медалі від райради ФСТ «Колос», а від директора ПСП «Прогрес» В.В. Сорокіна – грошову винагороду. Оргкомітет Сновської організації ФСТ «Колос» дуже вдячний в.о. старости села Т.М. Мартиненко та активістам спортивного руху Галині Данильченко і Олександру Артюшенку за хорошу підготовку місць для проведення змагань.
Футбол
21 травня команда Сновської організації ФСТ «Колос» взяла участь в обласних зональних змаганнях з футболу, які відбулися в смт Ріпки. Із п’яти заявлених учасників змагань на поле вийшли команди Городнянського, Сновського та Ріпкинського районів. У першому поєдинку між командами Ріпок та Городні перемогу з рахунком 2:0 здобули ріпкинці. В другому матчі між командами Ріпок і Сновська наші футболісти у першому таймі поступлися з рахунком 0:1. В другому таймі перевага була на боці снов’ян, вони змусили суперників відійти в оборону. Але суддя чомусь закінчив зустріч на 8 хв. раніше. Незважаючи на те, що не тільки футболісти, а й вболівальники вказували на таке явне порушення, він ніяк не відреагував. Тож часу відігратися у представників Сновського району не лишилося.
Зустріч сновської команди з городнянцями закінчилася внічию – 1:1. У підсумку снов’яни опинилися на другому місці. На першому – команда Ріпкинщини, а на третьому – Городнянщини.
Г.САЛАТА, голова РО ФСТ «Колос»
Юнацький футбол
Минулої суботи вихованці тренера нашої спортшколи Олександра Кухаренка побували в Чернігові, де провели товариську зустріч зі своїми однолітками (2006-2007 рр.н.) з «Десни». Матч був, так би мовити, експериментальним, бо тривав чотири тайми по 20 хвилин. Господарі поля перемогли сновських футболістів з рахунком 11:5. Але наші юні спортсмени набули важливого досвіду в грі із більш сильними суперниками.
20 травня в с.Тур’я відбулася спартакіада, присвячена Дню Перемоги у Другій світовій війні. Учасників змагань привітала в.о. старости села Т.М. Мартиненко.
За перемогу боролися команди з сіл Тур’я, Кучинівка, Рогізки та Великий Щимель. У змаганнях зі стрільби з пневматичної гвинітвки серед жінок перше місце з результатом 25 очок з 30-ти можливих посіла Галина Данильченко (с.Тур’я). Друге – у Оксана Савченко (с.Тихоновичі) – 19 очок , третє – у Софії Апецько (с.Кучинівка) – 16 очок. Серед чоловіків перше місце у Владислава Тулупа з Великого Щимеля – 26 очок. Друге – у Володимира Акуленка з Кучинівки – 23 очка, третє – у Сергія Колотуші з Тихонович – 19 очок. В метанні гранати Андрій Насінник (представник кучинівської команди) з результатом 55,5 м здобув перше місце, на другому – Сергій Федосієнко (с.Рогізки) – 53,5 м, на третьому – Олексій Цуприк (с.Тур’я) – 51,5 м.
У підтягуванні на поперечині Едуард Товпа з Тур’ї став першим, другими були Дмитро Горенок (с.В.Щимель), Роман Приходько (с.Рогізки), Сергій Мартиненко (с.Тур’я) та Леонід Роговенко (с.Тихоновичі), а третім - Олександр Сміловець (с.Кучинівка).
Дуже напруженими вийшли змагання з ігрових видів спорту. Якщо команда села Великий Щимель у змаганнях з міні-футболу впевнено з рахунком 4:1 перемогла команду с.Тихоновичі, то з командою с.Рогізки зіграла внічию. А рогізківці з рахунком 2:1 перемогли команду Тихонович. Таким чином великощимельці в своїй групі здобули І місце, друге у рогізківців і третє – у тихоновичан. В другій групі команда з Кучинівки на першому місці, Тур’ї – на другому. В боротбі за І-ІІ місця зустрілися команди Кучинівки та Великого Щимеля, де з рахунком 3:0 перемогли кучинівці. Друге місце – у команди з с.Великий Щимель. У боротбі за ІІІ та IV місця між командами Тур’ї та Рогізок перемогу здобули тур’янці. Рогізківці на четвертому, а команда з с.Тихоновичі - на п’ятому.
У змаганнях з паркового волейболу перше місце здобула команда Тур’ї, друге – Великого Щимеля, третє – Тихонович. У команди Кучинівки IV місце, Рогізок – V. В загальному командному заліку на перше місце вийшла команда господарів – Тур’ї, на другому – кучинівці, на третьому – дебютанти-великощимельці. Представники Великого Щимеля організувалися завдяки ентузістам спортивного руху Владиславу Тулупу та Роману Пракіну.
Призери змагань отримали грамоти та медалі від райради ФСТ «Колос», а від директора ПСП «Прогрес» В.В. Сорокіна – грошову винагороду. Оргкомітет Сновської організації ФСТ «Колос» дуже вдячний в.о. старости села Т.М. Мартиненко та активістам спортивного руху Галині Данильченко і Олександру Артюшенку за хорошу підготовку місць для проведення змагань.
Футбол
21 травня команда Сновської організації ФСТ «Колос» взяла участь в обласних зональних змаганнях з футболу, які відбулися в смт Ріпки. Із п’яти заявлених учасників змагань на поле вийшли команди Городнянського, Сновського та Ріпкинського районів. У першому поєдинку між командами Ріпок та Городні перемогу з рахунком 2:0 здобули ріпкинці. В другому матчі між командами Ріпок і Сновська наші футболісти у першому таймі поступлися з рахунком 0:1. В другому таймі перевага була на боці снов’ян, вони змусили суперників відійти в оборону. Але суддя чомусь закінчив зустріч на 8 хв. раніше. Незважаючи на те, що не тільки футболісти, а й вболівальники вказували на таке явне порушення, він ніяк не відреагував. Тож часу відігратися у представників Сновського району не лишилося.
Зустріч сновської команди з городнянцями закінчилася внічию – 1:1. У підсумку снов’яни опинилися на другому місці. На першому – команда Ріпкинщини, а на третьому – Городнянщини.
Г.САЛАТА, голова РО ФСТ «Колос»
Юнацький футбол
Минулої суботи вихованці тренера нашої спортшколи Олександра Кухаренка побували в Чернігові, де провели товариську зустріч зі своїми однолітками (2006-2007 рр.н.) з «Десни». Матч був, так би мовити, експериментальним, бо тривав чотири тайми по 20 хвилин. Господарі поля перемогли сновських футболістів з рахунком 11:5. Але наші юні спортсмени набули важливого досвіду в грі із більш сильними суперниками.
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