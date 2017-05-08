Пам’яті Василя Михальченка

Не дочекалась мати сина,
І батько з горя посивів,
Навіщо ти загинув, сину, на чужині?
В труні додому прилетів...
З Афганістану додому не до дочекалися своїх синів тисячі матерів.
Їхня смерть принесла сім’ям чорний смуток та непоправне горе. Для батьків немає найбільшого горя, як втрата своїх дітей. Кожен з нас повинен пам’ятати про тих, хто загинув на цій війні. Щоб пам’ять про воїнів Афганістану ніколи не згасла, рада Сновської РО ВФСТ «Колос» разом з районною спілкою ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) 30 квітня провела легкоатлетичний крос на честь загиблого воїна-афганця Василя Михальченка. Стартували учасники легкоатлетичного кросу від пам’ятного знаку воїнам Афганістану. На мітингу перед учасниками легкоатлетичного пробігу виступив В.М. Карпенко, заступник голови Щорської райдержадміністрації. Він згадав трьох наших земляків, які полягли на чужині. Це Василь Михальченко (с.Стара Рудня), Павло Федосієнко (с.Рогізки) та Павло Коваль (с.Тихоновичі). Далі учасники взяли старт до села Стара Рудня до пам’ятного знаку, який встановлений В.Михальченку на вулиці, де він в домі проживав. Тут відбувся мітинг, на якому виступив М.П. Шмаровоз, виконуючий обов’язки старости села. Від районної спілки ветеранів Афганістану матері загиблого вручили подарунок, а на могилу В.Михальченка поклали квіти.
Участь у легкоатлетичному кросі взяли 18 учасників зі Сновська, Кучинівки, Тур’ї та Старої Рудні.
І все завдяки директору ТОВ «Астра» Г.Н. Божку та голові ПСП «Яна Плюс» О.Д. Веселому, Т.А. Булденко. Кожен з них вніс свій потрібний внесок і сприяв поїздці.
Г.САЛАТА,
голова Сновської РО ВФСТ «Колос»
І батько з горя посивів,
Навіщо ти загинув, сину, на чужині?
В труні додому прилетів...
З Афганістану додому не до дочекалися своїх синів тисячі матерів.
Їхня смерть принесла сім’ям чорний смуток та непоправне горе. Для батьків немає найбільшого горя, як втрата своїх дітей. Кожен з нас повинен пам’ятати про тих, хто загинув на цій війні. Щоб пам’ять про воїнів Афганістану ніколи не згасла, рада Сновської РО ВФСТ «Колос» разом з районною спілкою ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) 30 квітня провела легкоатлетичний крос на честь загиблого воїна-афганця Василя Михальченка. Стартували учасники легкоатлетичного кросу від пам’ятного знаку воїнам Афганістану. На мітингу перед учасниками легкоатлетичного пробігу виступив В.М. Карпенко, заступник голови Щорської райдержадміністрації. Він згадав трьох наших земляків, які полягли на чужині. Це Василь Михальченко (с.Стара Рудня), Павло Федосієнко (с.Рогізки) та Павло Коваль (с.Тихоновичі). Далі учасники взяли старт до села Стара Рудня до пам’ятного знаку, який встановлений В.Михальченку на вулиці, де він в домі проживав. Тут відбувся мітинг, на якому виступив М.П. Шмаровоз, виконуючий обов’язки старости села. Від районної спілки ветеранів Афганістану матері загиблого вручили подарунок, а на могилу В.Михальченка поклали квіти.
Участь у легкоатлетичному кросі взяли 18 учасників зі Сновська, Кучинівки, Тур’ї та Старої Рудні.
І все завдяки директору ТОВ «Астра» Г.Н. Божку та голові ПСП «Яна Плюс» О.Д. Веселому, Т.А. Булденко. Кожен з них вніс свій потрібний внесок і сприяв поїздці.
Г.САЛАТА,
голова Сновської РО ВФСТ «Колос»
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