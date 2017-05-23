Наші картингісти були першими, другими і третіми

Напередодні травневих свят на сільгоспаеродромі між селами Красне та Топчіївка відбувся обласний етап Всеукраїнських змагань з картингу та І-й етап Чемпіонату України з картингу Центрального регіону.
У змаганнях взяли участь 57 юних картингістів з Остерської, Менської, Сновської, Ніжинської станцій юних техніків та Чернігівського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді. Вдалим був виступ команди картингістів нашої станції юних техніків. Вони вибороли два перші місця, три – других та одне – третє.
Цього разу найкраще виступив найменший учасник команди Кіріл Зубрей (на фото) у класі машин „Піонер-Н (міні)“, який здобув І місце з шосейно-кільцевих перегонів на обласному етапі Всеукраїнських змагань з картингу, І місце з шосейно-кільцевих перегонів в І-му етапі Чемпіонату України серед учнівської молоді з картингу Центрального регіону та ІІ місце зі швидкісного маневрування на обласному етапі Всеукраїнських змагань з картингу.
Назар Антосік виборов ІІ місце з шосейно-кільцевих перегонів у класі машин „Популярний-Ю“ на обласному етапі Всеукраїнських змагань з картингу та ІІ місце з шосейно-кільцевих перегонів у класі машин „Популярний-Ю“ на І-му етапі Чемпіонату України серед учнівської молоді з картингу Центрального регіону.
Євген Кислуха зайняв ІІІ місце в обласному етапі Всеукраїнських змагань з картингу з швидкісного маневрування у класі машин «Кадет».
Поїздка відбулась за підтримки управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради в особі начальника управління Т.А. Булденко, депутата обласної ради, генерального директора ТОВ „Астра“ Г.Н. Божка, директора ПСП „Яна-Плюс“ О.Д. Веселого., директора Щорської автошколи – центру ТСО України Н.В. Данильченко.
Перевезення команди здійснили жителі нашого міста Володимир Семенок та Віталій Кліщенко (дідусь Артема Кравця), який був за сумісництвом і кухарем команди (уже не вперше).
У змаганнях взяли участь 57 юних картингістів з Остерської, Менської, Сновської, Ніжинської станцій юних техніків та Чернігівського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді. Вдалим був виступ команди картингістів нашої станції юних техніків. Вони вибороли два перші місця, три – других та одне – третє.
Цього разу найкраще виступив найменший учасник команди Кіріл Зубрей (на фото) у класі машин „Піонер-Н (міні)“, який здобув І місце з шосейно-кільцевих перегонів на обласному етапі Всеукраїнських змагань з картингу, І місце з шосейно-кільцевих перегонів в І-му етапі Чемпіонату України серед учнівської молоді з картингу Центрального регіону та ІІ місце зі швидкісного маневрування на обласному етапі Всеукраїнських змагань з картингу.
Назар Антосік виборов ІІ місце з шосейно-кільцевих перегонів у класі машин „Популярний-Ю“ на обласному етапі Всеукраїнських змагань з картингу та ІІ місце з шосейно-кільцевих перегонів у класі машин „Популярний-Ю“ на І-му етапі Чемпіонату України серед учнівської молоді з картингу Центрального регіону.
Євген Кислуха зайняв ІІІ місце в обласному етапі Всеукраїнських змагань з картингу з швидкісного маневрування у класі машин «Кадет».
Поїздка відбулась за підтримки управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради в особі начальника управління Т.А. Булденко, депутата обласної ради, генерального директора ТОВ „Астра“ Г.Н. Божка, директора ПСП „Яна-Плюс“ О.Д. Веселого., директора Щорської автошколи – центру ТСО України Н.В. Данильченко.
Перевезення команди здійснили жителі нашого міста Володимир Семенок та Віталій Кліщенко (дідусь Артема Кравця), який був за сумісництвом і кухарем команди (уже не вперше).
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