Надійна професія і стабільна робота – ось що чекає на учнів Сновського вищого професійного училища лісового господарства після здобуття фахової освіти

«Навчатися тут цікаво!» - так кажуть про свій заклад учні Сновського вищого профучилища лісового господарства. І для такого твердження дійсно є всі підстави. Адже це училище належить до числа тих, які вже давно взяли курс на модернізацію, динамічний розвиток і відповдіність сучасним вимогам освіти та перспективного ринку праці.
- Наше училище відкриває перед молоддю нові горизонти, - розповіла директор Сновського ВПУЛГ Лариса Дубина. – Ми не лише даємо якісну професійну освіту, а й створюємо конкретні умови для самореалізації юних спеціалістів. Одним із напрямків такого роду діяльності є виробнича практика і вивчення передового європейського досвіду.
Невдовзі представники Сновського ВПУЛГ (Олександр Білоногов та Валентин Музика зі своїми наставниками – М.І.Багою і Т.О. Євхан) вирушать до Швейцарії. Там, у місті Майєнфельд, відбудуться міжнародні змагання молодих лісорубів за участю команд з 16 країн. До речі, українська делегація вперше стане учасником цього заходу. Учні ВПУЛГ продемонструють свої знання лісового господарства і практичні навички у валці дерев. І є всі підстави сподіватися на вельми успішний виступ наших хлопців. Принагідно додам, що відправка за кордон стала можливою завдяки налагодженій співпраці з Огрським лісогосподарським технікумом (Латвія). А придбання спорядження для української делегації взяли на себе обласне управління лісового господарства та «Облагролісгосп». Вони охоче відгукнулися на відповідне клопотання голови обласної ради Ігоря Вдовенка.
Реальний приклад виробничої практики – поїздка на все літо до Болгарії групи озеленювачів і лісників, які працюватимуть у курортній зоні на чорноморському узбережжі в сфері ландшафтного дизайну, впорядкування парків тощо.
Важливий момент: усі ці роботи будуть для наших учнів оплачуваними. (Їхній наставник – майстер виробничого навчання Д.В. Коваленко).
Училище знаходить можливості для практикування і в Україні. Більше двадцяти учнів (майбутніх кухарів) вирушають невдовзі до Коблево, на Чорне море. На одній з сучасних баз відпочинку вони пройдуть повний курс приготування різних страв. Їх супроводжуватиме майстер виробничого навчання, викладач І-ої категорії Л.М. Медведкіна.
Окремо варто додати, що учні професії «кухар-кондитер» на базі училища займаються випіканням хлібобулочних виробів, мають можливість розвинути свою майстерність у місцевих закладах громадського харчування, а коли починається сезон роботи, то й у районному таборі дитячого відпочинку та оздоровлення «Дружба». Загалом же учні училища засвоюють практичні навички обраних професій і на деяких інших підприємствах Сновської громади. Або – на базі навчального закладу. Скажімо, група столярів і верстатників деревообробки виготовляють меблі для нашого гуртожитку. Принагідно скажу і декілька слів про це місце проживання учнів. Нещодавно завершено ремонт на четвертому поверсі, нові чудові кімнати вже чекають на заселення.
Реагуючи на вимоги ринку праці, ми відкрили групу підготовки гіпсокартонників, у планах - токарів металообробки.
Плідною і конструктивною є співпраця Сновського ВПУЛГ з лісогосподарськими підприємствами області. Ми готуємо робітничі кадри традиційних професій, але при методичній допомозі колег з Огрського лісогосподарського технікуму (Латвія) хочемо розпочати навчання операторів харвестерів та форвардерів (спеціальної лісообробної техніки). У цьому питанні Сновське ВПУЛГ стане своєрідним центром пдіготовки таких фахівців для кількох областей України.
Хочу теж розповісти, що наше училище має відповідну базу для підготовки фахівців лісових професій – багатогектарний розсадник сосни і новорічної ялини, плантації декоративних та екзотичних кущів, рослин. На перспективу є намір зайнятися вирощуванням кедрової сосни.
Сновське училище продовжує співпрацю з Національними університетами в Чернігові – технологічним та педагогічним, низкою інших закладів освіти. Наполегливо просувається процес оформлення документів для започаткування навчання за спеціальністю «Технолог приготування їжі». Тобто Вище училище лісового господарства не лише працює сьогодні, а й дбає про майбутнє, про гідне професійне майбутнє підростаючого покоління.
Сновське вище професійне училище лісового господарства оголошує набір учнів на 2017-2018 навчальний рік
На базі 9 класів - штукатур, лицювальник-плиточник, маляр, гіпсокартонник (3 роки навчання); кухар, кондитер (3,5 року навчання); озеленювач, лісник, єгер (3 роки навчання).
Особи, які закінчили 11 класів, приймаються до училища на навчання за такими професіями: лісник, єгер, лісоруб (1 рік навчання); кухар (1,5 року навчання); штукатур, лицювальник-плиточник, маляр, гіпсокартонник (1,5 року навчання); столяр, верстатник деревообробних верстатів (1,5 року навчання).
Все навчання безкоштовне. Учні отримують стипендію, одноразове (обід) харчування, забезпечуються гуртожитком. Додатково вони можуть отримати професію водія категорії «С» та тракториста категорії «А1».
Випускники училища (лісник, єгер, озеленювач) можуть продовжувати навчання у Сновському вищому професійному училищі лісового господарства та отримати диплом «Молодшого спеціаліста» за спеціальністю «Лісове господарство» без складання ЗНО та екзаменів (за співбесідою).
Адреса училища: м.Сновськ, вул.Бульварна,5.
Тел. 2-18-54, 2-29-57.
Прийом документів проводиться до 1 вересня 2017 року.
Олег МІРОШНИЧЕНКО
Фото надані
адміністрацією ВПУЛГ
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