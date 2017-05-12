Травневі чудасії

Розряд блискавки спалив будинок
Пригода сталася увечері восьмого травня на Ніжинщині. Великого дощу й грози не було, але й цього виявилося достатньо, щоб майже вщент спалити нежитловий будинок у селі Бідин. От вам і початок тепла!
Чобітки і пальта знову на часі
Заморозки, які торкнулися нашого регіону минулими ночами, добряче напружили господарів землі. Холод став справжньою суворою реальністю кінця першої декади травня і додав чимало адреналіну в нашу кров. Люди кутали ранню розсаду помідорів і капусти, накривали «спецпокриттям» троянди і суцвіття молоденьких саджанців. Дехто за галюцинації сприймав кружляння сніжинок, хоча все було насправді. Словом, травень вкотре показував свій задиркуватий характер і полоскотав наші нерви.
Народні прикмети травня
Травень холодний – рік хлібородний.
Розгорнулося листя дуба – буде похолодання.
Багато хрущів – до посухи.
13 травня (на Якова) – трава ніякова. Худобу можна пасти на усіх полях.
14 травня (на Єремії) непогода – всю зиму промучишся.
15 травня (Афанасія – солов’їний день). Соловей заспівав у середині травня – до дружної весни.
Пригода сталася увечері восьмого травня на Ніжинщині. Великого дощу й грози не було, але й цього виявилося достатньо, щоб майже вщент спалити нежитловий будинок у селі Бідин. От вам і початок тепла!
Чобітки і пальта знову на часі
Заморозки, які торкнулися нашого регіону минулими ночами, добряче напружили господарів землі. Холод став справжньою суворою реальністю кінця першої декади травня і додав чимало адреналіну в нашу кров. Люди кутали ранню розсаду помідорів і капусти, накривали «спецпокриттям» троянди і суцвіття молоденьких саджанців. Дехто за галюцинації сприймав кружляння сніжинок, хоча все було насправді. Словом, травень вкотре показував свій задиркуватий характер і полоскотав наші нерви.
Народні прикмети травня
Травень холодний – рік хлібородний.
Розгорнулося листя дуба – буде похолодання.
Багато хрущів – до посухи.
13 травня (на Якова) – трава ніякова. Худобу можна пасти на усіх полях.
14 травня (на Єремії) непогода – всю зиму промучишся.
15 травня (Афанасія – солов’їний день). Соловей заспівав у середині травня – до дружної весни.
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