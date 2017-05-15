Вільна боротьба
6 травня в Чернігові відбувся чемпіонат області з вільної боротьби серед юнаків 2000-2002 та 2003-2005 років народження. Участь у змаганнях взяли вісім вихованців ДЮСШ «Колос».
Перші місця у своїх вагових категоріях вибороли Андрій Невмовенко (вагова категорія до 35 кг), Олег Салата (до 42 кг), Роман Коржавін (до 47 кг). А Андрій Козик виступав у складі молодших та старших юнаків і в двох вагових категоріях виборов перші місця.
Самовіддано разом з юнаками боролася Анастасія Голова, яка у ваговій категорії до 35 кг стала володаркою третього місця. Також на треті місця вийшли у ваговій категорії до 32 кг – Олег Маленок, Денис Міщенко –до 42 кг. Друге місце у ваговій категорії до 32 кг виборов Дмитро Мороз.
А.КОСЕВИЧ, тренер-викладач ДЮСШ «Колос»
Міні-футбол
Минулої суботи у Сновську відбулися чергові матчі першості району з міні-футболу. На майданчику з гумовим покриттям спочатку зустрілися міський «Тайм» і приблизно наполовину єлінський «Партизан». Початок гри видався ледве не ажіотажним: партизани відкрили рахунок. Дехто навіть встиг припустити – «Невже сьогодні станеться сенсація?» Але вже незабаром реалії все розставили по своїх місцях. Таймівці спочатку відновили рівновагу, а в другому таймі – почалося... Вони забивали голи з різних положень, після складних комбінацій, демонстрували високу індивідуальну техніку в поводженні з м’ячем. І забивали багато. Остаточний результат зустрічі – 9:1 на користь «Тайма». Доволі емоційним виявився матч між «Освітою», укомплектованою вихованцями спортшколи, і РЕМом. «Малі» (так їх називають більшість уболівальників) переграли своїх більш дорослих конкурентів – 4:2. При цьому ремівці знову підтвердили реноме команди, якій не щастить. У минулому турі вони не реалізували кілька «стовідсоткових» моментів. А цього разу сталося дещо протилежне. Один із гравців РЕМу відзначився «дублем», причому пробив гарно і ефектно. Проте, на жаль, у свої ворота...
Третій матч туру – між представниками Великого Щимеля і Петрівки – завершився переконливою перемогою великощимельців – 4:1.
6 травня в Чернігові відбувся чемпіонат області з вільної боротьби серед юнаків 2000-2002 та 2003-2005 років народження. Участь у змаганнях взяли вісім вихованців ДЮСШ «Колос».
Перші місця у своїх вагових категоріях вибороли Андрій Невмовенко (вагова категорія до 35 кг), Олег Салата (до 42 кг), Роман Коржавін (до 47 кг). А Андрій Козик виступав у складі молодших та старших юнаків і в двох вагових категоріях виборов перші місця.
Самовіддано разом з юнаками боролася Анастасія Голова, яка у ваговій категорії до 35 кг стала володаркою третього місця. Також на треті місця вийшли у ваговій категорії до 32 кг – Олег Маленок, Денис Міщенко –до 42 кг. Друге місце у ваговій категорії до 32 кг виборов Дмитро Мороз.
А.КОСЕВИЧ, тренер-викладач ДЮСШ «Колос»
Міні-футбол
Минулої суботи у Сновську відбулися чергові матчі першості району з міні-футболу. На майданчику з гумовим покриттям спочатку зустрілися міський «Тайм» і приблизно наполовину єлінський «Партизан». Початок гри видався ледве не ажіотажним: партизани відкрили рахунок. Дехто навіть встиг припустити – «Невже сьогодні станеться сенсація?» Але вже незабаром реалії все розставили по своїх місцях. Таймівці спочатку відновили рівновагу, а в другому таймі – почалося... Вони забивали голи з різних положень, після складних комбінацій, демонстрували високу індивідуальну техніку в поводженні з м’ячем. І забивали багато. Остаточний результат зустрічі – 9:1 на користь «Тайма». Доволі емоційним виявився матч між «Освітою», укомплектованою вихованцями спортшколи, і РЕМом. «Малі» (так їх називають більшість уболівальників) переграли своїх більш дорослих конкурентів – 4:2. При цьому ремівці знову підтвердили реноме команди, якій не щастить. У минулому турі вони не реалізували кілька «стовідсоткових» моментів. А цього разу сталося дещо протилежне. Один із гравців РЕМу відзначився «дублем», причому пробив гарно і ефектно. Проте, на жаль, у свої ворота...
Третій матч туру – між представниками Великого Щимеля і Петрівки – завершився переконливою перемогою великощимельців – 4:1.
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