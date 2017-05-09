Чи будуть зміни в громаді – залежить від усіх

На минулотижневій 6-ій сесії Сновської міської ради восьмого скликання депутати розглянули більше двадцяти трьох питань порядку денного. Всі ці питання попередньо опрацьовувалися на засіданнях постійних комісій, тому на сесії розбіжностей вже не викликали. Присутні
місцеві обранці одностайно піднімали руки за затвердження плану роботи Сновської міської ради, програм ефективного розвитку сільськогосподарського виробництва, забезпечення інвалідів та дітей-інвалідів технічними та іншими засобами на 2017 рік, за те, щоби внести зміни до рішення Сновської міської ради від 17.01.2017 р. «Про міський бюджет на 2017 рік»; затвердити положення про тендерний комітет; перейменувати районні комунальні підприємства «Будівництво м’ясокомбінату», «Щорська районна друкарня»; також перейменувати та затвердити положення про Сновський Будинок культури, централізовану бібліотечну систему, історичний музей, статут позашкільного навчального закладу «Сновська ДМШ імені Н.Рахліна» в новій редакції тощо. Перейменували вони і локомотивне депо Щорс, яке віднині називатиметься «Сновськ», проаналізували і проголосували блок земельних та комунальних питань.
Однак сталий ритм роботи цього пленарного засідання порушила присутність на ньому делегацій медичних працівників ЦРЛ і батьків та дирекції районної гімназії. Від них слово отримали голова батьківського комітету Анна Полюшко, керівник Олександр Щербина. І вони, і депутати, сходилися в думці, що чекають якнайскоріше висновків у розслідуванні осінньої пожежі, що всі за стабільність у роботі, успішне закінчення навчального процесу. Бо, як сказав голова спеціальної комісії, депутат Сергій Виблов: «У гімназії гідне минуле і гідне майбутнє, там зібраний колектив, який заслуговує на гідні умови праці і гідне пошановування».
Ну як з цим не погодитися? Як, власне, заперечити інший красномовний факт - про відсутність житла для потенційних молодих фахівців медичної галузі, котрі, ймовірніше за все (у разі його наявності) залюбки б приїжджали на Сновщину і лікували нас з вами. А так?
А так, як констатували присутні на сесії Микола Куценко, Микола Парфенюк, Ірина Якубовська, навіть ті, що наразі трудяться у нас, можуть не витримати...
Дослухалися до озвученого міський голова Олександр Медведьов (він вів зібрання), голови РДА і райради Валерій Радібеда й Ніна Кухаренко, дослухалися всі, кому виборці довірили представляти їхні інтереси. Відразу прозвучала думка Олександра Олександровича «пустити» заплановані кошти на реконструкцію залізничної лікарні, на придбання квартири для невропатолога Марини Макарчук. Бо як і в неї лусне терпець – непереливки буде багатьом.
На сесії прозвучала ціла низка конструктивних думок. Зокрема, обласний депутат Володимир Селянський (теж брав участь у зібранні) закликав усіх думати над найближчими змінами у земельних питаннях, і, не дай Боже, не йти на згоду селянську землю продавати. А депутат райради Олександр Кирилюк закликав дві сторони конфлікту від Смячі (і вони говорили на сесії) не з’ясовувати стосунки, а, засукавши рукави, ставати з людьми і робити конкретні справи. Як, приміром, вийшло в Нових Боровичах. Там за пропозицією Олександра Івановича (і, до речі, за його власним прикладом) розчищати в’їзд до населеного пункту вийшов цілий гурт небайдужих земляків. Десятки сухих дерев і кущів повалили, повирубували і не рахували – хто «герой» у цій справі, а хто ні. – А розлад, перетягування канату в різні боки – це програшний варіант, - сказав О.І. Кирилюк.
Ну чим не висновок всієї сесії?
і Олена КОМПАНЕЦЬ
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