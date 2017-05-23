На Трійцю знову пройде популярний фестиваль ім. Василя Полевика Підготовка до VIІ обласного фестивалю-конкурсу триває

У райдержадміністрації за участю директора департаменту культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації Олександра Левочка та представників обласного навчально-методичного центру культури і мистецтв відбулась нарада щодо підготовки до обласного фестивалю-конкурсу ім. В. Полевика у с. Займище. Серед учасників засідання були голова РДА Валерій Радібеда та голова Сновської міської ради Олександр Медведьов, їх заступники, в.о. старости с. Займище Андрій Ларченко. Під час наради Олександр Левочко ознайомив присутніх із планом заходів та програмою фестивалю, який відбудеться 4 червня на свято Трійці. На нараді були обговорені робочі моменти з підготовки до фестивалю.
Сектор інформдіяльності та комунікацій з громадськістю РДА
Сектор інформдіяльності та комунікацій з громадськістю РДА
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