Запрошуємо на фестиваль ім.Василя Полевика!

З метою відродження і збереження пісенної та музичної спадщини Чернігівщини, вшанування пам’яті відомого фольклориста, лауреата обласних премій ім. Т.Верьовки, Б.Грінченка і премії Фонду культури, заслуженого працівника культури України Василя Івановича Полевика, в м. Сновськ та с. Займище 4 червня відбудеться VII обласний фестиваль-конкурс.
м. Сновськ
12.00 – урочисте відкриття обласного фольклорного конкурсу. Початок конкурсної програми (концертний зал Сновського будинку культури).
17.00 – виступ духового оркестру (площа біля Сновського будинку культури).
17.30 – урочисте покладання квітів до меморіальної дошки В. Полевика (площа біля Сновського будинку культури).
с. Займище
16.00 – початок роботи виставки образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва. Виступ Чернігівського обласного театру ляльок ім. О. Довженка.
18.30 – виступ народного аматорського колективу Сновського будинку культури «Калина».
19.00 – урочисте відкриття VII обласного фольклорного фестивалю. Нагородження переможців конкурсу. Гала-концерт учасників конкурсу.
22.00 – завершення фестивальної програми.
м. Сновськ
12.00 – урочисте відкриття обласного фольклорного конкурсу. Початок конкурсної програми (концертний зал Сновського будинку культури).
17.00 – виступ духового оркестру (площа біля Сновського будинку культури).
17.30 – урочисте покладання квітів до меморіальної дошки В. Полевика (площа біля Сновського будинку культури).
с. Займище
16.00 – початок роботи виставки образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва. Виступ Чернігівського обласного театру ляльок ім. О. Довженка.
18.30 – виступ народного аматорського колективу Сновського будинку культури «Калина».
19.00 – урочисте відкриття VII обласного фольклорного фестивалю. Нагородження переможців конкурсу. Гала-концерт учасників конкурсу.
22.00 – завершення фестивальної програми.
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