Там люди й техніка в полях

У вівторок працівники ПСП «Прогрес» вийшли у поле під Камкою. Цього дня їм треба було засіяти соняшником майже стогектарну ділянку. Головний інженер підприємства Р.Найдьонов і
механізатор Ю.Таран взялися за налаштування сівалки. Вона добряче послужила господарству протягом останніх чотирьох років. «Джондірівська», 16-рядна, надійна», - так кажуть про неї аграрії. Насіння соняшника - сербської селекції, сорт «Сумо». Вологи в грунті зараз достатньо. Щоправда, нічні морози, вітер і прогнозоване близьке потепління поступово висушують землю. Тому нині завдання №1 – якомога скоріше провести посівну.
Протягом сторічного періоду існування районна газета традиційно приділяла велику увагу висвітленню подій у галузі сільського господарства. Зрештою, хліборобська праця завжди була однією з найголовніших складових буття місцевої громади. Саме тому на шпальтах «Променя» в будь-які часи буде присутня тема роботи наших земляків на землі.
Фото Олега МІРОШНИЧЕНКА
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