Постраждалі учасники Революції Гідності мають право на отримання лікарняних у розмірі 100% заробітної плати

Особи, які отримали тілесні ушкодження (тяжкі, середньої тяжкості, легкі) під час участі у Революції Гідності, мають право на призначення їм допомоги по тимчасовій втраті працездатності (оплата за лікарняними листками) від Фонду соціального страхування України у розмірі 100% середньої заробітної плати незалежно від тривалості страхового стажу.Відповідний Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо соціального захисту постраждалих учасників Революції Гідності та деяких інших осіб» від 22.05.2018 № 2443-VIII набув чинності 25 липня цього року.
Відповідно до прийнятих змін за страховими випадками, які настали з 25.07.2018, допомога по тимчасовій непрацездатності постраждалим учасникам Революції Гідності виплачується у розмірі 100% середньої заробітної плати (доходу).
Також компенсація втраченого заробітку за період хвороби або травми фінансується Фондом у розмірі 100% середнього доходу для:
– застрахованих осіб, віднесених до 1–3 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
– одного з батьків або особи, що їх замінює та доглядає хвору дитину віком до 14 років, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи;
– ветеранів війни та осіб, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
– осіб, віднесених до жертв нацистських переслідувань відповідно до Закону України «Про жертви нацистських переслідувань»;
– донорів, які мають право на пільгу, передбачену статтею 10 Закону України «Про донорство крові та її компонентів».
Окремо зазначимо, що допомога по тимчасовій втраті працездатності, пов’язаній з нещасними випадками на виробництві або професійними захворюваннями, фінансується Фондом у розмірі 100% середньої заробітної плати незалежно від страхового стажу.
Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною або хворим членом сім’ї) в розрахунку на місяць не повинна перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, з якої сплачувалися страхові внески до Фонду.
У загальних випадках розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності залежить від тривалості страхового стажу та складає 50% середньої заробітної плати (якщо стаж не перевищує 3 років), 60% (при стажі від 3 до 5 років), 70% (від 5 до 8 років) і 100% (якщо стаж – понад 8 років).
Прес-служба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
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