Стабільно працюють, нарощують обсяги виробництва

До звітного кола промислових підприємств Сновського району належать ПрАТ «Щорський завод продтоварів», ТОВ «Техсервіс», ТОВ «Щорська меблева фабрика» та Новоборовицьке МПД ДП «Укрспирт».
Вони стабільно працюють та нарощують обсяги виробництва.
Обсяги виробництва продукції промисловими підприємствами за 8 місяців 2018 року склали 82,89 млн.грн., що становить 159,3% до відповідного періоду 2017 року. Наростили обсяги Новоборовицьке МПД – у 2,7 раза, ТОВ «Щорська меблева фабрика» - на 65,3%.
Обсяг реалізованої промислової продукції за перше півріччя 2018 року склав 71094,9 тис. грн, що становить 0,6 % до усієї реалізованої продукції по району.
Вони стабільно працюють та нарощують обсяги виробництва.
Обсяги виробництва продукції промисловими підприємствами за 8 місяців 2018 року склали 82,89 млн.грн., що становить 159,3% до відповідного періоду 2017 року. Наростили обсяги Новоборовицьке МПД – у 2,7 раза, ТОВ «Щорська меблева фабрика» - на 65,3%.
Обсяг реалізованої промислової продукції за перше півріччя 2018 року склав 71094,9 тис. грн, що становить 0,6 % до усієї реалізованої продукції по району.
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