На Сновщині горять торф’яники

Вже майже другий тиждень поспіль на Сновщині горять близько 50 гектарів торф’яників. Займання відбулося у трьох місцях одночасно: поблизу села Заріччя, Займища та Сновська. Рятувальники локалізовують осередки загорання, проте повністю ліквідувати пожежу поки що не вдається.
– Апогей пожеж та задимлення припав на п’ятницю та суботу минулого тижня. Зараз (станом на 22 жовтня. - Авт.) рятувальники продовжують боротися з пожежею. 80 чоловік особового складу та 20 одиниць техніки долучилися до її ліквідації. Працюють дві рукавні бази з Києва та пожежно-насосна станція з Чернігова.
Залишився один серйозний осередок горіння між Сновськом та Займищем. І хоч повністю локалізувати ситуацію поки що не вдається, проте вона знаходиться під пильним контролем.
Громада всіма силами намагається підтримати та допомогти рятувальникам. Їх розмістили у дитячому таборі «Дружба», організували харчування, також допомагають приватні підприємці, які надали свою техніку, та місцеві активісти.
Докладніше про процес ліквідації пожежі розповів начальник Сновського РС УДСНС області Андрій Терещенко:
– Станом на 23 жовтня поблизу Заріччя вогнем охоплено 6,4 га землі, а поблизу Займища та Сновська – 39,5 га. Рятувальники роблять все можливе, аби зменшити площу горіння. На сьогодні, 100 чоловік особового складу, 31 одиниця техніки та 3 машини залучені для гасіння торф’яників. На допомогу нашому району прибули всі прилеглі райони: Коропський, Менський, Семенівський, Корюківський та інші. Також залучені рятувальники із Київської, Сумської та Чернігівської областей.
Про умови проживання рятувальників із Сумщини, Київщини та Чернігівщини розповів директор оздоровчого табору «Дружба» Олег Скотаренко.
– Рятувальників розмістили у корпусах нашого табору. Вони приїздили поступово і зараз у нас знаходиться більше 100 людей. Корпуси не опалюються, тому пожежна служба та активісти привезли в ту частину, де вони поселилися, обігрівачі, забезпечивши таким чином більш комфортну температуру.
У таборі є два бойлери та три душі, тобто гарячою водою пожежники більш-менш забезпечені. Зрозуміло, що незручно людям, які весь день провели в диму, стояти у черзі, щоб прийняти душ, але маємо те, що маємо. До того ж 60 осіб помитися можуть у депо.
Стараються забезпечувати пожежників із сусідніх областей і продуктами харчування. Приміром, два дні (на вихідних) за власні кошти людей годували працівники Свято-Миколаївського храму (отець Павло).
Не залишилося осторонь цієї проблеми і Сновське ВПУЛГ, яке також долучилося допомогти із харчуванням.
– Годувати рятувальників ми почали ще з 17 жовтня. Тоді було 22 людини, яких ми забезпечили сніданком, обідом та вечерею. Для приготування їжі використовували свої продукти з училища. З понеділка, 22 жовтня, людей стало більше – 100. Відтепер ми готуватимемо їжу за кошти громади. І поки що мова йде тільки про сніданки, - розповідає директор ВПУЛГ Лариса Дубина.
Приготування обіду та вечері взяла на себе директор кафе-бару «Айсберг» Тетяна Голівець-Владимирова, яка разом зі своїми працівниками готуватимуть з продуктів, принесених активістами, абсолютно безкоштовно.
Не стоять осторонь проблеми і сновські активісти, серед найактивніших з яких – Олексій Малютін, Вячеслав Матвієнко та Сергій Виблов. За їх сприяння у табір привезли 50 метрів кабелю для того, щоб підключити обігрівачі, які разом із продуктами харчування привозять до «Дружби» небайдужі сновчани. До слова, температура у корпусах не перевищувала 5 градусів тепла. Активісти забезпечують рятувальників і найнеобхіднішим: питною водою, гарячими напоями та іншим.
За словами головного лікаря КНП «Сновського центру ПМД» Олени Шарпан, до медиків було лише одне звернення: «Дев’ятирічна дитина звернулася зі скаргами на сильний головний біль, першіння в горлі та підвищення температури тіла. Основна причина – отруєння димом. На сьогодні її стан задовільний».
Одна людина з такими ж симптомами звернулася і до ЦРЛ, проте у госпіталізації відмовилася. Зараз її стан задовільний. Загалом, багато людей відчувають загальну слабкість, головний біль, першіння у горлі, нудоту, проте за допомогою не звертаються.
Варто знати: Торф’яний дим вважається більш небезпечним для здоров’я, ніж деревний, оскільки при згорянні торфу виділяється багато сполук вуглецю, сірки та азоту. Тож варто знати як захиститися від отруєння торф’яним димом і гаром.
Зменшити шкоду від забруднення повітря можна, якщо дотримуватись кількох рекомендацій: • максимально щільно зачиняйте вікна та двері, особливо вночі та вранці, коли концентрація диму у повітрі найвища, адже найдрібніші часточки сажі легко проникають навіть у найменші шпарини; • при провітрюванні кватирки слід завішувати вологою тканиною – часточки диму осідатимуть на ній, відтак до кімнати потраплятиме значно менше забруднювальних речовин; • час перебування на вулиці в період задимлення слід зменшити до мінімуму, а за неможливості уникнення прогулянок на “свіжому” повітрі, використовуйте зволожені марлеві пов’язки; • перебуваючи вдома, не варто пилососити чи використовувати витяжки, це лише додатково збільшить запиленість приміщень, а отже, посилить навантаження на ваші легені та організм загалом. Натомість, варто якнайчастіше проводити вологе прибирання; • не варто перенапружуватись фізично – це значно посилить навантаження на організм; • слід пити багато рідини: натуральні соки, чаї, білкові коктейлі, кисломолочну та молочну продукцію, яка може частково нівелювати дію отруйних газів; • варто утриматись від паління та вживання спиртних напоїв; • у разі виникнення симптомів гострого захворювання або нездужання (поява ознак задишки, кашлю, безсоння) слід звернутися до лікаря.
Те, що ситуація поблизу Заріччя вже трохи краща, підтвердила і в. о.старости Наталія Дворник: «Найстрашніше для села вже, слава Богу, позаду. Вигоріла дуже велика територія з торф’яниками. Запах у селі жахливий, важко дихати. Проте, рятувальники чітко контролюють ситуацію. І вдень, і вночі вони знаходяться поблизу місць загоряння та роблять все для того, аби воно більше не відбулося. Проте, я вважаю, що повністю вдасться локалізувати пожежу лише тоді, коли піде дощ чи сніг».
Під вечір 22 жовтня, для того щоб оцінити ситуацію на Сновщині, особисто прилітав перший заступник голови ДСНС України Олег Мельчуцький.
Щодня інформація змінюється, тому у даній статті вказані показники та результати гасіння торф’яників станом на 22-23 жовтня.
Про подальший перебіг подій читайте у найближчих номерах «Променя».
Тетяна ЛИТВИН
Фото з мережі Фейсбук
– Апогей пожеж та задимлення припав на п’ятницю та суботу минулого тижня. Зараз (станом на 22 жовтня. - Авт.) рятувальники продовжують боротися з пожежею. 80 чоловік особового складу та 20 одиниць техніки долучилися до її ліквідації. Працюють дві рукавні бази з Києва та пожежно-насосна станція з Чернігова.
Залишився один серйозний осередок горіння між Сновськом та Займищем. І хоч повністю локалізувати ситуацію поки що не вдається, проте вона знаходиться під пильним контролем.
Громада всіма силами намагається підтримати та допомогти рятувальникам. Їх розмістили у дитячому таборі «Дружба», організували харчування, також допомагають приватні підприємці, які надали свою техніку, та місцеві активісти.
Докладніше про процес ліквідації пожежі розповів начальник Сновського РС УДСНС області Андрій Терещенко:
– Станом на 23 жовтня поблизу Заріччя вогнем охоплено 6,4 га землі, а поблизу Займища та Сновська – 39,5 га. Рятувальники роблять все можливе, аби зменшити площу горіння. На сьогодні, 100 чоловік особового складу, 31 одиниця техніки та 3 машини залучені для гасіння торф’яників. На допомогу нашому району прибули всі прилеглі райони: Коропський, Менський, Семенівський, Корюківський та інші. Також залучені рятувальники із Київської, Сумської та Чернігівської областей.
Про умови проживання рятувальників із Сумщини, Київщини та Чернігівщини розповів директор оздоровчого табору «Дружба» Олег Скотаренко.
– Рятувальників розмістили у корпусах нашого табору. Вони приїздили поступово і зараз у нас знаходиться більше 100 людей. Корпуси не опалюються, тому пожежна служба та активісти привезли в ту частину, де вони поселилися, обігрівачі, забезпечивши таким чином більш комфортну температуру.
У таборі є два бойлери та три душі, тобто гарячою водою пожежники більш-менш забезпечені. Зрозуміло, що незручно людям, які весь день провели в диму, стояти у черзі, щоб прийняти душ, але маємо те, що маємо. До того ж 60 осіб помитися можуть у депо.
Стараються забезпечувати пожежників із сусідніх областей і продуктами харчування. Приміром, два дні (на вихідних) за власні кошти людей годували працівники Свято-Миколаївського храму (отець Павло).
Не залишилося осторонь цієї проблеми і Сновське ВПУЛГ, яке також долучилося допомогти із харчуванням.
– Годувати рятувальників ми почали ще з 17 жовтня. Тоді було 22 людини, яких ми забезпечили сніданком, обідом та вечерею. Для приготування їжі використовували свої продукти з училища. З понеділка, 22 жовтня, людей стало більше – 100. Відтепер ми готуватимемо їжу за кошти громади. І поки що мова йде тільки про сніданки, - розповідає директор ВПУЛГ Лариса Дубина.
Приготування обіду та вечері взяла на себе директор кафе-бару «Айсберг» Тетяна Голівець-Владимирова, яка разом зі своїми працівниками готуватимуть з продуктів, принесених активістами, абсолютно безкоштовно.
Не стоять осторонь проблеми і сновські активісти, серед найактивніших з яких – Олексій Малютін, Вячеслав Матвієнко та Сергій Виблов. За їх сприяння у табір привезли 50 метрів кабелю для того, щоб підключити обігрівачі, які разом із продуктами харчування привозять до «Дружби» небайдужі сновчани. До слова, температура у корпусах не перевищувала 5 градусів тепла. Активісти забезпечують рятувальників і найнеобхіднішим: питною водою, гарячими напоями та іншим.
За словами головного лікаря КНП «Сновського центру ПМД» Олени Шарпан, до медиків було лише одне звернення: «Дев’ятирічна дитина звернулася зі скаргами на сильний головний біль, першіння в горлі та підвищення температури тіла. Основна причина – отруєння димом. На сьогодні її стан задовільний».
Одна людина з такими ж симптомами звернулася і до ЦРЛ, проте у госпіталізації відмовилася. Зараз її стан задовільний. Загалом, багато людей відчувають загальну слабкість, головний біль, першіння у горлі, нудоту, проте за допомогою не звертаються.
Варто знати: Торф’яний дим вважається більш небезпечним для здоров’я, ніж деревний, оскільки при згорянні торфу виділяється багато сполук вуглецю, сірки та азоту. Тож варто знати як захиститися від отруєння торф’яним димом і гаром.
Зменшити шкоду від забруднення повітря можна, якщо дотримуватись кількох рекомендацій: • максимально щільно зачиняйте вікна та двері, особливо вночі та вранці, коли концентрація диму у повітрі найвища, адже найдрібніші часточки сажі легко проникають навіть у найменші шпарини; • при провітрюванні кватирки слід завішувати вологою тканиною – часточки диму осідатимуть на ній, відтак до кімнати потраплятиме значно менше забруднювальних речовин; • час перебування на вулиці в період задимлення слід зменшити до мінімуму, а за неможливості уникнення прогулянок на “свіжому” повітрі, використовуйте зволожені марлеві пов’язки; • перебуваючи вдома, не варто пилососити чи використовувати витяжки, це лише додатково збільшить запиленість приміщень, а отже, посилить навантаження на ваші легені та організм загалом. Натомість, варто якнайчастіше проводити вологе прибирання; • не варто перенапружуватись фізично – це значно посилить навантаження на організм; • слід пити багато рідини: натуральні соки, чаї, білкові коктейлі, кисломолочну та молочну продукцію, яка може частково нівелювати дію отруйних газів; • варто утриматись від паління та вживання спиртних напоїв; • у разі виникнення симптомів гострого захворювання або нездужання (поява ознак задишки, кашлю, безсоння) слід звернутися до лікаря.
Те, що ситуація поблизу Заріччя вже трохи краща, підтвердила і в. о.старости Наталія Дворник: «Найстрашніше для села вже, слава Богу, позаду. Вигоріла дуже велика територія з торф’яниками. Запах у селі жахливий, важко дихати. Проте, рятувальники чітко контролюють ситуацію. І вдень, і вночі вони знаходяться поблизу місць загоряння та роблять все для того, аби воно більше не відбулося. Проте, я вважаю, що повністю вдасться локалізувати пожежу лише тоді, коли піде дощ чи сніг».
Під вечір 22 жовтня, для того щоб оцінити ситуацію на Сновщині, особисто прилітав перший заступник голови ДСНС України Олег Мельчуцький.
Щодня інформація змінюється, тому у даній статті вказані показники та результати гасіння торф’яників станом на 22-23 жовтня.
Про подальший перебіг подій читайте у найближчих номерах «Променя».
Тетяна ЛИТВИН
Фото з мережі Фейсбук
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