Воїнам-землякам - відзнаки від Президента

Минулого тижня сновчани вшановували своїх захисників Вітчизни, представників українського козацтва.
Захід проходив у Будинку культури і наповнював серця кожного із присутніх невимовним почуттям вдячності і гордості за тих хлопців, котрі на перше місце у своєму житті ставлять свою Батьківщину, її громадські інтереси. Саме на таких лицарях совісті і мужності тримається Україна, тримається уся земля.
Що ще про них додати? А те, що вони – люди честі і у своєму молодечому віці встигли побачити гарматний гуркіт і свист куль, наважилися пройти тими стежками до державної свободи, які викликають особливе ставлення. Чи не тому цього дня всі вони купалися у морі щемних слів і побажань, букетиках квітів, відзнаках, підписаних Президентом України Петром Порошенком, подарунках від місцевої влади, які вручали Олександр Медведьов, Валерій Радібеда, Ніна Кухаренко, військовий комісар Ігор Батюк.
Олена КОМПАНЕЦЬ
На фото автора миттєвості свята.
Захід проходив у Будинку культури і наповнював серця кожного із присутніх невимовним почуттям вдячності і гордості за тих хлопців, котрі на перше місце у своєму житті ставлять свою Батьківщину, її громадські інтереси. Саме на таких лицарях совісті і мужності тримається Україна, тримається уся земля.
Що ще про них додати? А те, що вони – люди честі і у своєму молодечому віці встигли побачити гарматний гуркіт і свист куль, наважилися пройти тими стежками до державної свободи, які викликають особливе ставлення. Чи не тому цього дня всі вони купалися у морі щемних слів і побажань, букетиках квітів, відзнаках, підписаних Президентом України Петром Порошенком, подарунках від місцевої влади, які вручали Олександр Медведьов, Валерій Радібеда, Ніна Кухаренко, військовий комісар Ігор Батюк.
Олена КОМПАНЕЦЬ
На фото автора миттєвості свята.
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