Вчителька потребує допомоги

Не одне десятиліття пропрацювала у Сновській школі І-ІІІ ст. №2 Олена Василівна Нікітуха. Починала свій трудовий шлях із піонервожатої.
Після закінчення інституту стала працювати вчителем, спершу російської мови та літератури, а потім зарубіжної літератури. За час роботи вивчила та виховала не одне покоління учнів. Неодноразово брала участь у Всеукраїнському конкурсі «Учитель року», інших заходах.
Зараз Олена Василівна потребує допомоги. Їй необхідна операція на колінному суглобі, яка коштує близько 100 тис. гривень. Просимо всіх небайдужих допомогти вчительці. Р/р 6706 3500 1973 4733.
Не будьмо байдужими до цього педагога і просто прекрасної людини.
Після закінчення інституту стала працювати вчителем, спершу російської мови та літератури, а потім зарубіжної літератури. За час роботи вивчила та виховала не одне покоління учнів. Неодноразово брала участь у Всеукраїнському конкурсі «Учитель року», інших заходах.
Зараз Олена Василівна потребує допомоги. Їй необхідна операція на колінному суглобі, яка коштує близько 100 тис. гривень. Просимо всіх небайдужих допомогти вчительці. Р/р 6706 3500 1973 4733.
Не будьмо байдужими до цього педагога і просто прекрасної людини.
Комментариев нет:
Отправить комментарий