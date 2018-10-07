воскресенье, 7 октября 2018 г.

Вчителька потребує допомоги

Не одне десятиліття пропрацювала у Сновській школі І-ІІІ ст. №2 Олена Василівна Нікітуха.  Починала свій трудовий шлях із піонервожатої.



 Після закінчення інституту стала працювати вчителем, спершу російської мови та літератури, а потім зарубіжної літератури.  За час роботи вивчила та виховала не одне покоління учнів. Неодноразово брала участь у Всеукраїнському конкурсі «Учитель року», інших заходах.
Зараз Олена Василівна потребує допомоги. Їй необхідна операція на колінному суглобі, яка коштує близько 100 тис. гривень. Просимо всіх небайдужих допомогти вчительці. Р/р  6706 3500 1973 4733.
Не будьмо байдужими до цього педагога і просто прекрасної людини.
Автор: на

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