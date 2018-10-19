Покровський ярмарок у Тихоновицькій школі

Щорічно учні та вчителі Тихоновицької ЗОШ з усіма почестями та традиціями святкують Покрову та День українського козацтва. Цього дня на шкільному подвір’ї влаштовується справжній ярмарок.
Весела запальна музика, справжні козацькі забави та, звичайно ж, різноманітні смаколики, приготовані власноруч дітками та їх батьками – все це вже давно стало традицією не лише школи, але і всього села.
Особливим цей день є для учнів другого класу, які проходять посвяту у козачата та здають свій перший рапорт.
До речі, на свято до навчального закладу приходять не лише батьки учнів, а й мешканці Тихонович, які із задоволенням підтримують дітей та беруть участь у ярмарку.
Тетяна ЛИТВИН
Фото з архіву школи
Весела запальна музика, справжні козацькі забави та, звичайно ж, різноманітні смаколики, приготовані власноруч дітками та їх батьками – все це вже давно стало традицією не лише школи, але і всього села.
Особливим цей день є для учнів другого класу, які проходять посвяту у козачата та здають свій перший рапорт.
До речі, на свято до навчального закладу приходять не лише батьки учнів, а й мешканці Тихонович, які із задоволенням підтримують дітей та беруть участь у ярмарку.
Тетяна ЛИТВИН
Фото з архіву школи
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