10 жовтня о 14 год. 18 хв. на ПЗЧ 8 ДПРЧ (м.Сновськ) надійшло повідомлення про пожежу господарчої будівлі в м.Сновськ по вул. Свободи. Власник – пенсіонерка, 1960 р.н. Причина пожежі – коротке замикання в електромережі.
Вогнем пошкоджено покрівлю господарчої будівлі по всій площі. На гасіння залучались 2 караули 8 ДПРЧ (м.Сновськ). Під час заправлення пожежного автомобіля водою на пожежному гідранті по вул.Лермонтова було виявлено низький тиск у водопровідній мережі, що значно збільшує час заправлення пожавтомобіля водою для потреб пожежогасіння.
14 жовтня о 12 год. 59 хв. на ПЗЧ 8 ДПРЧ (м.Сновськ) надійшло повідомлення про займання сухої трави на відкритій території поблизу с.Займище. Причина – необережне поводження з вогнем невстановленої особи. На гасіння залучались 1 відділення 8 ДПРЧ (м.Сновськ) та пожежна команда ДП « Сновськрайагролісгосп».
Незважаючи на численні перестороги та прикрий досвід минулих років, деякі мешканці району неконтрольовано спалюють суху траву та рослинні залишки, що створює справжнє екологічне та пожежонебезпечне лихо.
Пам’ятайте про шкоду, яка завдається природі внаслідок самовільного випалювання сухої рослинності та її залишків! Запобігайте виникненню пожеж в екосистемах! Бережіть природу, будьте господарями своєї рідної землі!
15 жовтня о 17 год. 03 хв. на ПЗЧ 8 ДПРЧ (м. Сновськ) надійшло повідомлення про пожежу 2- квартирного житлового будинку в м. Сновськ по вул. Шевченка. Причина – коротке замикання в електромережі. Вогнем пошкоджено покрівлю на площі 160 м кв., перекриття на площі 80 м кв. і стіну на площі 6 м кв. На гасіння залучались 2 караули 8 ДПРЧ (м. Сновськ). Завдяки вчасному виявленню, оперативним діям вогнеборців пожежу ліквідовано з мінімальними збитками та не допущено поширення полум’я на господарчі будівлі та по житловому будинку.
16 жовтня о 12 год. 47 хв. на ПЗЧ 8 ДПРЧ (м.Сновськ) надійшло повідомлення про займання сухої трави на площі 12 га на відкритій території поблизу м. Сновськ, о 17 год. 39 хв. на площі 13 га поблизу с.Заріччя, а о 18 год. 32 хв. на площі 6 га поблизу с.Займище.
17 жовтня теж горіла суха трава на площі 0,02 га поблизу м.Сновськ. Причини пожеж – необережне поводження з вогнем невстановленої особи.
Нагадую мешканцям громади, що при виявленні пожежі обов’язок кожного громадянина вжити всіх можливих заходів для гасіння (особливо при виявленні горіння сухої трави), а не просто чекати на приїзд пожежних.
Р.СИЛЕНКО, начальник
пожежно-рятувальної частини
Вогнем пошкоджено покрівлю господарчої будівлі по всій площі. На гасіння залучались 2 караули 8 ДПРЧ (м.Сновськ). Під час заправлення пожежного автомобіля водою на пожежному гідранті по вул.Лермонтова було виявлено низький тиск у водопровідній мережі, що значно збільшує час заправлення пожавтомобіля водою для потреб пожежогасіння.
14 жовтня о 12 год. 59 хв. на ПЗЧ 8 ДПРЧ (м.Сновськ) надійшло повідомлення про займання сухої трави на відкритій території поблизу с.Займище. Причина – необережне поводження з вогнем невстановленої особи. На гасіння залучались 1 відділення 8 ДПРЧ (м.Сновськ) та пожежна команда ДП « Сновськрайагролісгосп».
Незважаючи на численні перестороги та прикрий досвід минулих років, деякі мешканці району неконтрольовано спалюють суху траву та рослинні залишки, що створює справжнє екологічне та пожежонебезпечне лихо.
Пам’ятайте про шкоду, яка завдається природі внаслідок самовільного випалювання сухої рослинності та її залишків! Запобігайте виникненню пожеж в екосистемах! Бережіть природу, будьте господарями своєї рідної землі!
15 жовтня о 17 год. 03 хв. на ПЗЧ 8 ДПРЧ (м. Сновськ) надійшло повідомлення про пожежу 2- квартирного житлового будинку в м. Сновськ по вул. Шевченка. Причина – коротке замикання в електромережі. Вогнем пошкоджено покрівлю на площі 160 м кв., перекриття на площі 80 м кв. і стіну на площі 6 м кв. На гасіння залучались 2 караули 8 ДПРЧ (м. Сновськ). Завдяки вчасному виявленню, оперативним діям вогнеборців пожежу ліквідовано з мінімальними збитками та не допущено поширення полум’я на господарчі будівлі та по житловому будинку.
16 жовтня о 12 год. 47 хв. на ПЗЧ 8 ДПРЧ (м.Сновськ) надійшло повідомлення про займання сухої трави на площі 12 га на відкритій території поблизу м. Сновськ, о 17 год. 39 хв. на площі 13 га поблизу с.Заріччя, а о 18 год. 32 хв. на площі 6 га поблизу с.Займище.
17 жовтня теж горіла суха трава на площі 0,02 га поблизу м.Сновськ. Причини пожеж – необережне поводження з вогнем невстановленої особи.
Нагадую мешканцям громади, що при виявленні пожежі обов’язок кожного громадянина вжити всіх можливих заходів для гасіння (особливо при виявленні горіння сухої трави), а не просто чекати на приїзд пожежних.
Р.СИЛЕНКО, начальник
пожежно-рятувальної частини
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