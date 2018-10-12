Обласну сесію зірвало «лісове» питання

Починалася вона 4 жовтня, але досі ще залишається відкритою.
Одна з основних причин - несприйняття депутатами порушеної теми – відсутність чіткого правового механізму і методики передачі десятків тисяч гектарів лісонасаджень від одного господаря до іншого. Хоча й були напрацьовані від різних фракцій аж чотири проекти рішень стосовно цього питання, але вони були зняті з порядку денного сесії на початку пленарного засідання, як недоопрацьовані... І все ж, на сесії було прийнято півсотні із майже вісімдесяти питань порядку денного.
Спірна ж «перепалка» навколо порушеного «лісового» питання розтяглася майже на годину. Якщо ж прокоментувати його обговорення в кількох словах, то одна із сторін пропонувала повністю передати дочірні підприємства у комунальну власність сільських, селищних та міських рад об’єднаних територіальних громад. Інша передбачала перетворення дочірніх агролісогосподарських підприємств комунального підприємства «Чернігівоблагроліс» на господарські товариства, засновником яких буде виступати управління комунального майна обласної ради. Городнянські лісівники, у свою чергу, вимагали передачі свого райагролісгоспу під управління Городнянської ОТГ тощо.
Проте правильну і логічну крапку над «і» в цій безкінечній, здавалося, дискусії поставив голова обласної ради Ігор Вдовенко, який наголосив, що порушене питання вимагає строгого законного вирішення, а поки що подані проекти рішень є недосконалими і вимагають доопрацювання. До того ж, навіть відсутній сам механізм подібної реорганізації агролісогосподарських підприємств, та й жодного прикладу подібних рішень в країні до сьогодні немає. Також було зазначено, що доки не завершиться реформа місцевого самоврядування, згадана реорганізація лісогосподарств не на часі.
Наш кор.
Одна з основних причин - несприйняття депутатами порушеної теми – відсутність чіткого правового механізму і методики передачі десятків тисяч гектарів лісонасаджень від одного господаря до іншого. Хоча й були напрацьовані від різних фракцій аж чотири проекти рішень стосовно цього питання, але вони були зняті з порядку денного сесії на початку пленарного засідання, як недоопрацьовані... І все ж, на сесії було прийнято півсотні із майже вісімдесяти питань порядку денного.
Спірна ж «перепалка» навколо порушеного «лісового» питання розтяглася майже на годину. Якщо ж прокоментувати його обговорення в кількох словах, то одна із сторін пропонувала повністю передати дочірні підприємства у комунальну власність сільських, селищних та міських рад об’єднаних територіальних громад. Інша передбачала перетворення дочірніх агролісогосподарських підприємств комунального підприємства «Чернігівоблагроліс» на господарські товариства, засновником яких буде виступати управління комунального майна обласної ради. Городнянські лісівники, у свою чергу, вимагали передачі свого райагролісгоспу під управління Городнянської ОТГ тощо.
Проте правильну і логічну крапку над «і» в цій безкінечній, здавалося, дискусії поставив голова обласної ради Ігор Вдовенко, який наголосив, що порушене питання вимагає строгого законного вирішення, а поки що подані проекти рішень є недосконалими і вимагають доопрацювання. До того ж, навіть відсутній сам механізм подібної реорганізації агролісогосподарських підприємств, та й жодного прикладу подібних рішень в країні до сьогодні немає. Також було зазначено, що доки не завершиться реформа місцевого самоврядування, згадана реорганізація лісогосподарств не на часі.
Наш кор.
Комментариев нет:
Отправить комментарий