25% заяв-розрахунків для оплати лікарняних подаються в електронному вигляді

З 01 жовтня 2018 року набули чинності зміни до порядку фінансування страхувальників, відповідно до яких роботодавцям надано можливість подавати заяви-розрахунки для фінансування допомоги за листками непрацездатності, по вагітності та пологах, на поховання, які надаються за рахунок коштів Фонду соціального страхування України, у електронному вигляді із застосування електронного цифрового підпису.Станом на сьогодні кожна четверта заява-розрахунок подається страхувальниками через клієнтське спеціалізоване програмне забезпечення.
Нововведення затверджено постановою правління ФССУ від 19.07.2018 № 12 та має на меті спростити й оптимізувати взаємодію роботодавців із робочими органами виконавчої дирекції Фонду та їх відділеннями, прискорити процес фінансування матеріального забезпечення.
Крім того, у електронному вигляді також можуть подаватись повідомлення про виплату коштів застрахованим особам, що надсилаються упродовж місяця з дня здійснення виплат. Окремо зазначимо, що за заявами-розрахунками, які були подані до 28 вересня 2018 року включно, повідомлення подавати не потрібно.
Для подачі електронних документів до Фонду соціального страхування України страхувальники (роботодавці) мають звернутись до відділень робочих органів виконавчої дирекції Фонду для укладення відповідних договорів.
Приймання електронних документів від страхувальників здійснюється Фондом через існуючу Автоматизовану інформаційну систему приймання електронних документів, яка використовувалася для приймання звіту Ф4-ФСС з ТВП. Клієнтське спеціалізоване програмне забезпечення для створення та подання електронних документів до Фонду страхувальник обирає самостійно.
За фактом надходження електронного документу робочий орган виконавчої дирекції Фонду здійснює відправлення страхувальнику трьох видів квитанцій: про одержання електронного документа, що засвідчує факт і час його одержання; про надходження електронного документа, що за результатами перевірки засвідчує факт і час його відправлення; про приймання електронного документа, що засвідчує факт і час приймання (неприймання) електронного документа та внесення його даних у базу.
Подання електронних документів надає страхувальнику право не подавати їх на паперових носіях. Водночас, у разі подання документа в електронному вигляді, роздрукована заява-розрахунок разом із наданими застрахованими особами документами, на підставі яких призначались окремі виплати та матеріальне забезпечення, зберігаються у страхувальника.
Прес-служба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
Фонду соціального страхування України
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