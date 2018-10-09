УПРОДОВЖ 9 МІСЯЦІВ ДОПОМОГУ ПО ВАГІТНОСТІ ТА ПОЛОГАХ ВІД ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ОТРИМАЛИ 126 ТИСЯЧ ЖІНОК

Прес-служба виконавчої дирекції
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За оперативними даними упродовж трьох кварталів 2018 року Фонд соціального страхування України профінансував надання допомоги по вагітності та пологах для понад 126 тис. жінок на суму понад 3 млрд гривень. Розмір допомоги складає 100% середньоденної заробітної плати за кожен день перебування у відпусті по вагітності та пологах.
Право на зазначені виплати мають усі працевлаштовані особи, а також самозайняті та фізичні особи-підприємці. Підставою для призначення допомоги по вагітності та пологах є листок непрацездатності, що видається лікувально-профілактичним закладом, у якому застрахована особа перебуває на обліку.
Для отримання допомоги по вагітності та пологах листок непрацездатності передається роботодавцю та розглядається комісією із соціального страхування (уповноваженим) підприємства не пізніше десяти днів з дня його надходження. На підставі протоколу засідання комісії із соціального страхування або рішення уповноваженого здійснюється розрахунок суми допомоги та заповнюється заява-розрахунок, яка передається до Фонду для проведення виплат.
Зазначений вид матеріального забезпечення виплачується застрахованій особі у найближчий після дня призначення допомоги строк, встановлений для виплати заробітної плати.
Нагадаємо, листок непрацездатності у зв’язку із вагітністю та пологами видається з 30 тижня вагітності та складає 126 календарних днів. Жінкам, віднесених до 1–3 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, листок непрацездатності видається з 27 тижня вагітності тривалістю 180 календарних днів. У разі передчасних або багатоплідних пологів, виникнення ускладнень під час пологів або в післяпологовому періоді додатково до основного видається листок непрацездатності строком 14 календарних днів. Фонд соціального страхування України здійснює фінансування за увесь період відпустки по вагітності та пологах.
Зазначимо, допомога по вагітності та пологах, що надається за рахунок коштів Фонду соціального страхування України, не може бути меншою за розраховану з мінімальної заробітної плати. Якщо середній дохід застрахованої особи менший за мінімальну зарплату, встановлену на час настання страхового випадку, допомога розраховується, виходячи з мінімальної заробітної плати.
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