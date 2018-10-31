Водій у команді рятувальників – її невід’ємна частка!

Сучасне життя вже не можна уявити без автомобілів. Це і розкіш, і засіб пересування, і техніка, яка рятує життя. Можливо, незабаром всі транспортні засоби будуть, як кажуть, «безпілотні» (у світі вже є такі таксі, електропотяги, квадрокоптери), але нині без водія ніяк не обійтися. І тому саме в останню неділю жовтня щороку в Україні вшановують людей цієї професії.
Старший водій Дмитро ЧЕРТОВ (на знімку) працює у пожежно-рятувальній частині Сновська. Має 16 років водійського стажу. Після строкової служби в лавах Збройних Сил чоловік залишився там ще на п’ять років за контрактом. А згодом став далекобійником і здійснював міжнародні перевезення, в основному до Росії та Казахстану. І ось уже 8 років він у команді рятувальників. Начальник пожежно-рятувальної частини Роман Силенко вдячний за професійну роботу водію. А він у свою чергу радіє, що працює в колективі рятувальників. «Робота у нас тривожна, - каже Дмитро, - буває, що не один раз на добу приймаємо дзвінки про займання будівель, сухої трави або торф`яників, як нині під Займищем та Заріччям. Мені як водію, необхідно доставити якнайшвидше до місця призначення команду та воду чи піну для гасіння. Але найприємніше у роботі є те, що у нас дружний, надійний колектив, який допоможе і підтримає у будь-якій ситуації!»
Лариса МАРТИНЕНКО, фото Тетяни ЛИТВИН
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