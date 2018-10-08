Футбольні змагання

Відбулися останні тури міжрайонного чемпіонату з футболу серед дорослих. Перенесені матчі: «Вест»-«Енергетик» – 5:1, «Тайм»- ДЮСШ – 5:1.
16 вересня зустрілися команди «Енергетик» та ДЮСШ та зіграли з рахунком – 1:4, «Вест» - «Тайм» - 8:1,ФК «Петрівка» - «Зоря» - 3:0.
23 вересня зіграли команди «Зоря» та «Енергетик» - 3:0, ФК «Петрівка» та «Мощенка» - 3:2.
Підсумки змагань: І місце – «Колос» с.Дібрівне, ІІ – ФК Куликівка, ІІІ – «Тайм» м.Сновськ. Четвертою стала команда «Вест» м.Городня, п’ятою – «Мощенка». Шосте місце посіла ДЮСШ м.Городня, сьоме – «Зоря» с.Конотоп. Сновський «Енергетик» став восьмим, а ФК «Петрівка» - дев’ятою.
З деяких команд було знято по одному очку за порушення правил змагань.
Роман Грицюк
16 вересня зустрілися команди «Енергетик» та ДЮСШ та зіграли з рахунком – 1:4, «Вест» - «Тайм» - 8:1,ФК «Петрівка» - «Зоря» - 3:0.
23 вересня зіграли команди «Зоря» та «Енергетик» - 3:0, ФК «Петрівка» та «Мощенка» - 3:2.
Підсумки змагань: І місце – «Колос» с.Дібрівне, ІІ – ФК Куликівка, ІІІ – «Тайм» м.Сновськ. Четвертою стала команда «Вест» м.Городня, п’ятою – «Мощенка». Шосте місце посіла ДЮСШ м.Городня, сьоме – «Зоря» с.Конотоп. Сновський «Енергетик» став восьмим, а ФК «Петрівка» - дев’ятою.
З деяких команд було знято по одному очку за порушення правил змагань.
Роман Грицюк
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