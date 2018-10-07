Кореспонденцію знову затримують

– Де наші газети, - справедливо обурювалися зранку у середу (3 жовтня) жителі ще великої в районі Кучинівки. А вчорашня очільниця села Валентина Карась навіть завітала до кабінету редактора із наочним підтвердженням факту «свіжого» побачення з районкою. Прийшла до оселі аж через шість днів після виходу.
За словами Валентини Миколаївни, і вона, і її сусіди чекали свіжої інформації і про погоду, і про іменинників, і загалом свіжих новин та оголошень.
- Навіщо все це через тиждень? – справедливо резюмувала відвідувачка. І відповісти їй не було чого…
За словами Валентини Миколаївни, і вона, і її сусіди чекали свіжої інформації і про погоду, і про іменинників, і загалом свіжих новин та оголошень.
- Навіщо все це через тиждень? – справедливо резюмувала відвідувачка. І відповісти їй не було чого…
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