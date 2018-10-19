А хлопці, як на підбір

Не є таємницею те, що задля облаштування освітнього і виробничого простору для вихованців Сновського ВПУЛГ оновлена навчальна база, створені належні, навіть прекрасні умови для особистісного розвитку.
А цінним компонентом всієї організації навчально-виробничого процесу є щоденна напружена праця директора Лариси Дубини, педагогів, майстрів виробничого навчання та учнів. Для усіх них характерні зацікавлення у пошуку нових способів дій, орієнтація на спільні дії, обміни думками, консультації, вивчення досвіду та переймання прогресивних форм і методів опанування новою професією.
Хлопці, які на цьому знімку, з усім переліченим добре знайомі. А відтак, побувавши на заняттях і профільному конкурсі аж у далекій Прибалтиці, почуваються рівними серед рівних у колі наймаститіших представників профтехосвіти всієї лісової галузі.
Звісно, їм ще доведеться багато вчитися і складати іспити, але до всього цього вони готові, як готові до нових відкриттів і знахідок…
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото автора
А цінним компонентом всієї організації навчально-виробничого процесу є щоденна напружена праця директора Лариси Дубини, педагогів, майстрів виробничого навчання та учнів. Для усіх них характерні зацікавлення у пошуку нових способів дій, орієнтація на спільні дії, обміни думками, консультації, вивчення досвіду та переймання прогресивних форм і методів опанування новою професією.
Хлопці, які на цьому знімку, з усім переліченим добре знайомі. А відтак, побувавши на заняттях і профільному конкурсі аж у далекій Прибалтиці, почуваються рівними серед рівних у колі наймаститіших представників профтехосвіти всієї лісової галузі.
Звісно, їм ще доведеться багато вчитися і складати іспити, але до всього цього вони готові, як готові до нових відкриттів і знахідок…
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото автора
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