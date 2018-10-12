У рамках переоцінки закладів охорони здоров’я на відповідність статусу «Лікарня, доброзичлива до дитини» на минулому тижні до Сновської ЦРЛ завітала комісія експертів з Києва та Чернігова. Вони підтвердили такий статус для нашої лікарні. Але не обійшлося і без зауважень, які необхідно виправити.
Кандидат медичних наук, доцент НМАПО ім. Шупкіна Ольга Лакша, національний експерт з проведення переатестації Людмила Дудко та керівник Чернігівського регіонального центру підтримки грудного вигодовування Олена Трикашна ознайомилися з роботою гінекологічного та дитячого відділень лікарні і перевірили умови перебування в них пацієнтів. Вони були задоволені результатами. Побувала комісія і в акушерсько-гінекологічному кабінеті №311 поліклініки. Супроводжувала гостей районний акушер гінекологічної служби Людмила Чередниченко.
-Нині на обліку в районі перебувають 55 вагітних жінок. За 9 місяців поточного року народилося 73 малюки. А всього за цей період оглянуто 5626 жінок. У них було виявлено 1196 випадків захворювання з цитології та 41 випадок – передракова патологія, - інформує Людмила Миколаївна. – У стаціонарному гінекологічному відділенні пролікувалося 300 жінок, з них 85 вагітних. Вагітні стають на облік у нас в кабінеті №311, ми їх ведемо протягом всієї вагітності: оглядаємо, навчаємо, готуємо до пологів, рекомендуємо переглядати фільми разом з чоловіками та виконувати відповідні вправи. Наразі в цьому кабінеті я проводжу лекції для вагітних на тему практики партнерських пологів, успішного початку годування дитини грудьми тощо. На пологи жінки їдуть у Чернігів та Корюківку, за необхідності наш медперсонал їх супроводжує. Приємно, що в цьому році дві матусі зі Сновщини народили двійні. У породіль це були 5-ті та 3-ті пологи.
На жаль, у наш час демографічна ситуація погіршується. Через нестабільну економічну ситуацію в країні жінки не хочуть народжувати двох і більше дітей. Тому МОЗ намагається підтримувати вагітних, а особливо – грудне вигодовування новонароджених.
Наша лікарня теж не стоїть осторонь цього питання. І те, що материнське молоко – найкраща їжа для малюків, постійно пропагується Людмилою Чередниченко.
Після огляду лікарні відбулася підсумкова зустріч експертів з головним лікарем ЦРЛ і його заступником – Миколою Куценком та Іриною Якубовською, завідуючою дитячим відділенням Іриною Карпушиною, секретарем міської ради Наталією Самойловою та гінекологом Людмилою Чередниченко.
- Дуже жаль, що ЦРЛ втратила пологове відділення. Нині вагітних треба носити на руках і підтримувати всіх жінок у прагненні народити дитину. Проте ми у вашому закладі це побачили. І саме завдяки цьому підтверджуємо статус «Лікарня, доброзичлива до дитини», - сказала Олена Трикашна. – Але для повноцінної роботи надалі необхідно організувати в окремій кімнаті проведення занять у «Школі відповідального батьківства». В ній лікар інформує родичів, чоловіка і саму вагітну про майбутні пологи і грудне вигодовування. Також неприпустимо, що в лікарні в одному кабінеті оглядають і вагітних, і приймають хворих. Для цього теж варто облаштувати окремий кабінет!
Під час медичної реформи по всій Україні (і на Сновщині також) відбувся поділ медицини на первинну та вторинну ланку. Відповідно перерозподілили і кабінети. Нині ЦРЛ (головний лікар М.Куценко) здає в оренду КНП «Сновський центр первинної медичної допомоги» (головний лікар О.Шарпан) приміщення для їхньої діяльності. Питання роботи гінекологів двох ланок в одному кабінеті в поліклініці виносилося навіть на сесію міськради, де депутати встановили години прийому лікарями. Але, звичайно, це не ідеальний вихід.
- Гінеколог Наталія Тарасюк займає ще й посаду мого заступника, - каже Олена Шарпан. - Я вважаю, що для цієї роботи їй варто виділити окремий кабінет і питання буде вирішене.
Керівництво ЦРЛ та громади звернуло увагу на всі зауваження комісії і пообіцяло їх виправити, а експерти у свою чергу через деякий час знову завітають з перевіркою до лікарні стосовно виконання наданих ними рекомендацій.
Лариса МАРТИНЕНКО
Фото автора
ДОВІДКОВО: Ініціатива «Лікарня, доброзичлива до дитини» по створенню в пологових будинках, лікарнях умов, сприятливих грудному вигодовуванню, була проголошена ВООЗ/ЮНІСЕФ у 1991 році і має на меті охорону, заохочення та підтримку грудного вигодовування малюків.
Для немовлят важливе грудне вигодовування
Переваги грудного вигодовування для малюка. Годування грудьми є біологічною та емоційною основою для розвитку та росту дитини. Жоден інший вид харчування не в змозі повноцінно замінити грудне вигодовування. Тому в перші 6 місяців життя при виключно грудному вигодовуванні немає необхідності допоювати дитину водою. Діти, які знаходились на грудному вигодовуванні, міцніші, рідше хворіють, швидше одужують, мають більш високий коефіцієнт інтелектуального розвитку.
Переваги грудного вигодовування для мами. Грудне вигодовування сприяє більш швидшому скороченню матки після пологів, що знижує ризик маточних кровотеч; є природньою профілактикою мастопатій, пухлин молочних залоз, матки, яєчників; є природнім фактором захисту від непланової вагітності.
Складові успішного годування грудьми. Розпочати грудне вигодовування потрібно в першу годину життя. Сумісне перебування немовляти з мамою у пологовому відділенні та годування за потребою, що дозволить дитині скласти власний режим харчування. Не варто прикладати дитину до другої молочної залози, якщо вона не висмоктала першу, бо немовля недоотримає «пізнього» жирного молока.
Не треба мити соски перед годуванням і після, бо це призведе до утворення тріщин на них. Мийте груди тоді, коли приймаєте душ. Не треба зціджувати решту молока з грудей після годування. Запам’ятайте просте правило – чим частіше малюк смокче груди, тим більше молока в них утворюється. Повна відмова від сосок, пустушок чи інших предметів, які імітують материнські груди. Годувати дитину груддю можна до 2,5 року. Слідкуйте за тим, як дитина прикладена до грудей: широко відкритий ротик малюка, глибокий захват навколососкового кружка, округлені щічки, підборіддя торкається груді, відсутність будь-яких неприємних відчуттів у вас, чути як дитина ковтає молоко. Ініціатором закінчення годування має виступати дитина.
Людмила ЧЕРЕДНИЧЕНКО, районний акушер гінекологічної служби
Кандидат медичних наук, доцент НМАПО ім. Шупкіна Ольга Лакша, національний експерт з проведення переатестації Людмила Дудко та керівник Чернігівського регіонального центру підтримки грудного вигодовування Олена Трикашна ознайомилися з роботою гінекологічного та дитячого відділень лікарні і перевірили умови перебування в них пацієнтів. Вони були задоволені результатами. Побувала комісія і в акушерсько-гінекологічному кабінеті №311 поліклініки. Супроводжувала гостей районний акушер гінекологічної служби Людмила Чередниченко.
-Нині на обліку в районі перебувають 55 вагітних жінок. За 9 місяців поточного року народилося 73 малюки. А всього за цей період оглянуто 5626 жінок. У них було виявлено 1196 випадків захворювання з цитології та 41 випадок – передракова патологія, - інформує Людмила Миколаївна. – У стаціонарному гінекологічному відділенні пролікувалося 300 жінок, з них 85 вагітних. Вагітні стають на облік у нас в кабінеті №311, ми їх ведемо протягом всієї вагітності: оглядаємо, навчаємо, готуємо до пологів, рекомендуємо переглядати фільми разом з чоловіками та виконувати відповідні вправи. Наразі в цьому кабінеті я проводжу лекції для вагітних на тему практики партнерських пологів, успішного початку годування дитини грудьми тощо. На пологи жінки їдуть у Чернігів та Корюківку, за необхідності наш медперсонал їх супроводжує. Приємно, що в цьому році дві матусі зі Сновщини народили двійні. У породіль це були 5-ті та 3-ті пологи.
На жаль, у наш час демографічна ситуація погіршується. Через нестабільну економічну ситуацію в країні жінки не хочуть народжувати двох і більше дітей. Тому МОЗ намагається підтримувати вагітних, а особливо – грудне вигодовування новонароджених.
Наша лікарня теж не стоїть осторонь цього питання. І те, що материнське молоко – найкраща їжа для малюків, постійно пропагується Людмилою Чередниченко.
Після огляду лікарні відбулася підсумкова зустріч експертів з головним лікарем ЦРЛ і його заступником – Миколою Куценком та Іриною Якубовською, завідуючою дитячим відділенням Іриною Карпушиною, секретарем міської ради Наталією Самойловою та гінекологом Людмилою Чередниченко.
- Дуже жаль, що ЦРЛ втратила пологове відділення. Нині вагітних треба носити на руках і підтримувати всіх жінок у прагненні народити дитину. Проте ми у вашому закладі це побачили. І саме завдяки цьому підтверджуємо статус «Лікарня, доброзичлива до дитини», - сказала Олена Трикашна. – Але для повноцінної роботи надалі необхідно організувати в окремій кімнаті проведення занять у «Школі відповідального батьківства». В ній лікар інформує родичів, чоловіка і саму вагітну про майбутні пологи і грудне вигодовування. Також неприпустимо, що в лікарні в одному кабінеті оглядають і вагітних, і приймають хворих. Для цього теж варто облаштувати окремий кабінет!
Під час медичної реформи по всій Україні (і на Сновщині також) відбувся поділ медицини на первинну та вторинну ланку. Відповідно перерозподілили і кабінети. Нині ЦРЛ (головний лікар М.Куценко) здає в оренду КНП «Сновський центр первинної медичної допомоги» (головний лікар О.Шарпан) приміщення для їхньої діяльності. Питання роботи гінекологів двох ланок в одному кабінеті в поліклініці виносилося навіть на сесію міськради, де депутати встановили години прийому лікарями. Але, звичайно, це не ідеальний вихід.
- Гінеколог Наталія Тарасюк займає ще й посаду мого заступника, - каже Олена Шарпан. - Я вважаю, що для цієї роботи їй варто виділити окремий кабінет і питання буде вирішене.
Керівництво ЦРЛ та громади звернуло увагу на всі зауваження комісії і пообіцяло їх виправити, а експерти у свою чергу через деякий час знову завітають з перевіркою до лікарні стосовно виконання наданих ними рекомендацій.
Лариса МАРТИНЕНКО
Фото автора
ДОВІДКОВО: Ініціатива «Лікарня, доброзичлива до дитини» по створенню в пологових будинках, лікарнях умов, сприятливих грудному вигодовуванню, була проголошена ВООЗ/ЮНІСЕФ у 1991 році і має на меті охорону, заохочення та підтримку грудного вигодовування малюків.
Для немовлят важливе грудне вигодовування
Переваги грудного вигодовування для малюка. Годування грудьми є біологічною та емоційною основою для розвитку та росту дитини. Жоден інший вид харчування не в змозі повноцінно замінити грудне вигодовування. Тому в перші 6 місяців життя при виключно грудному вигодовуванні немає необхідності допоювати дитину водою. Діти, які знаходились на грудному вигодовуванні, міцніші, рідше хворіють, швидше одужують, мають більш високий коефіцієнт інтелектуального розвитку.
Переваги грудного вигодовування для мами. Грудне вигодовування сприяє більш швидшому скороченню матки після пологів, що знижує ризик маточних кровотеч; є природньою профілактикою мастопатій, пухлин молочних залоз, матки, яєчників; є природнім фактором захисту від непланової вагітності.
Складові успішного годування грудьми. Розпочати грудне вигодовування потрібно в першу годину життя. Сумісне перебування немовляти з мамою у пологовому відділенні та годування за потребою, що дозволить дитині скласти власний режим харчування. Не варто прикладати дитину до другої молочної залози, якщо вона не висмоктала першу, бо немовля недоотримає «пізнього» жирного молока.
Не треба мити соски перед годуванням і після, бо це призведе до утворення тріщин на них. Мийте груди тоді, коли приймаєте душ. Не треба зціджувати решту молока з грудей після годування. Запам’ятайте просте правило – чим частіше малюк смокче груди, тим більше молока в них утворюється. Повна відмова від сосок, пустушок чи інших предметів, які імітують материнські груди. Годувати дитину груддю можна до 2,5 року. Слідкуйте за тим, як дитина прикладена до грудей: широко відкритий ротик малюка, глибокий захват навколососкового кружка, округлені щічки, підборіддя торкається груді, відсутність будь-яких неприємних відчуттів у вас, чути як дитина ковтає молоко. Ініціатором закінчення годування має виступати дитина.
Людмила ЧЕРЕДНИЧЕНКО, районний акушер гінекологічної служби
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