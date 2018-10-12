пятница, 12 октября 2018 г.

Автівки стали їздити з увімкненим ближнім світлом фар

Чому? Бо так  вимагають нові правила дорожнього руху, зокрема пункт  9.8. За порушення штраф – 425 грн. Отже,  звикаймо, що і вдень, і увечері нас зустрічатимуть ходові вогні, а в разі їх відсутності – ближнє світло фар.

Також нагадуємо, що вже зросли штрафи за перевищення у населеному пункті (місті і селі) встановленої норми швидкості більш ніж на 50 км на годину – до 3,4 тис. грн. (раніше – 510 грн). Це особливо актуально, бо  вряди-годи доводиться спостерігати, як дорогами на шаленій швидкості гасають місцеві «шумахери». Не бояться, виходить,  штрафів.
Автор: на

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