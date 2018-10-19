Козацькому роду нема переводу

З давніх-давен Україна славиться добою козаччини, яка ввійшла в історію як одна з найбільш яскравих та важливих.
Саме тому 12 жовтня вже десятий рік поспіль відбуваються районні змагання «Козацький гарт», присвячені Дню українського козацтва та захисника України.
Зазвичай у змаганнях беруть участь дві групи навчальних закладів – повні середні школи І-ІІІ ст. та неповні І-ІІ ст. Свою школу представляють учні 5-10 класів, причому не тільки хлопці, а й дівчата.
Цього року між собою змагалися 8 повних середніх шкіл (Сновська ЗОШ №1, ЗОШ №2, гімназія, Петрівська, Кучинівська, Новоборовицька, Рогізківська та Тихоновицька ЗОШ) та 2 неповні середні школи – Сновська ЗОШ-інтернат та Тур’янський НВК.
Змагання проходили у дусі справжніх козацьких традицій. Школярі демонстрували хорошу фізичну підготовку з таких видів спорту, як стрибки в довжину з місця, човниковий біг і стрибки на скакалці (останнє виключно для дівчаток).
У результаті, перше місце серед шкіл І-ІІ ст. посіла Сновська ЗОШ-інтернат, друге – Тур’янський НВК. Серед шкіл І-ІІІ ступенів першою стала Сновська ЗОШ №1, другою – Сновська гімназія, третьою – Кучинівська ЗОШ.
За словами членів журі, всі команди працювали наполегливо та завзято. Кожна показала гарні результати, якими можна пишатися.
Тепер команда-переможець – ЗОШ №1 представлятиме наш район на обласних змаганнях, які проходитимуть в кінці навчального року.
Тетяна ЛИТВИН
Саме тому 12 жовтня вже десятий рік поспіль відбуваються районні змагання «Козацький гарт», присвячені Дню українського козацтва та захисника України.
Зазвичай у змаганнях беруть участь дві групи навчальних закладів – повні середні школи І-ІІІ ст. та неповні І-ІІ ст. Свою школу представляють учні 5-10 класів, причому не тільки хлопці, а й дівчата.
Цього року між собою змагалися 8 повних середніх шкіл (Сновська ЗОШ №1, ЗОШ №2, гімназія, Петрівська, Кучинівська, Новоборовицька, Рогізківська та Тихоновицька ЗОШ) та 2 неповні середні школи – Сновська ЗОШ-інтернат та Тур’янський НВК.
Змагання проходили у дусі справжніх козацьких традицій. Школярі демонстрували хорошу фізичну підготовку з таких видів спорту, як стрибки в довжину з місця, човниковий біг і стрибки на скакалці (останнє виключно для дівчаток).
У результаті, перше місце серед шкіл І-ІІ ст. посіла Сновська ЗОШ-інтернат, друге – Тур’янський НВК. Серед шкіл І-ІІІ ступенів першою стала Сновська ЗОШ №1, другою – Сновська гімназія, третьою – Кучинівська ЗОШ.
За словами членів журі, всі команди працювали наполегливо та завзято. Кожна показала гарні результати, якими можна пишатися.
Тепер команда-переможець – ЗОШ №1 представлятиме наш район на обласних змаганнях, які проходитимуть в кінці навчального року.
Тетяна ЛИТВИН
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