Є в запасі дрова – холоди не страшні

Сперечатися про це ніхто не стане, оскільки, готуючись до зими, кожен господар заздалегідь готує дрова.
У пекучі морози, вітровії й негоду вони – ой як! – згодяться, щоб зігріти й нагодувати. Чого гріха таїти: кращої їжі, аніж та, що зварена чи засмажена у печі на березових або вільхових полінах, ніяка мультиварка й газова плитка не зготує.
Ну а для організацій і підприємств Сновщини дрова є енергозберігаючим видом палива, набагато економнішим, ніж, приміром, природний газ. Переконалося у цьому й наше ТОВ «Промінь-Медіа», накупивши подібного тепла у лісових організаціях.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото автора
У пекучі морози, вітровії й негоду вони – ой як! – згодяться, щоб зігріти й нагодувати. Чого гріха таїти: кращої їжі, аніж та, що зварена чи засмажена у печі на березових або вільхових полінах, ніяка мультиварка й газова плитка не зготує.
Ну а для організацій і підприємств Сновщини дрова є енергозберігаючим видом палива, набагато економнішим, ніж, приміром, природний газ. Переконалося у цьому й наше ТОВ «Промінь-Медіа», накупивши подібного тепла у лісових організаціях.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото автора
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