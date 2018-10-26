Депутати проголосували за виділення коштів із резервногофонду на ліквідацію пожеж

Ситуація із загоранням лугів і торф’яників не могла оминути місцеву владу, депутатів. Всі вони – кожен по-різному – включилися у ліквідацію цієї надзвичайної ситуації, надаючи посильну допомогу задля її приборкання.
Мер, голова РДА, народні обранці Сергій Виблов, Вячеслав Матвієнко та інші разом із в.о. старост Борисом Добродієм, Андрієм Ларченком, Наталією Дворник, Тетяною Лисенко, Тамарою Семенок, Оленою Недвигою, Оленою Згонник та десятками інших сновських активістів долучилися до заходів по локалізації пожеж і задимлення. Бо воно, це задимлення, по-справжньому дістало наших земляків, спричинило купу негативу й дорікань. І хоч в офіційних зведеннях звучало про малу кількість звернень до лікарів, насправді людям було дуже зле. Було страшно.
Певна річ, кожен виходив із біди, як міг, сподіваючись на те, що вона буде подолана.
Що сьогодні? Багато рішень, багато допомоги і багато зрушень. Про це – детальніше у сюжеті журналістки «Променя» Тетяни Литвин. Додамо лише, повертаючись до трактації цієї позачергової сесії, що депутати на ній активно проголосували за виділення із резервного фонду міськради додаткових 30 тисяч гривень на організацію харчування і побутових умов приїжджих еменесників із семи районів області, Києва та Сумщини.
Олена КОМПАНЕЦЬ
P.S. Коли верстався цей матеріал, небо нашого краю затягли сірі хмари. Нарешті пішов холодний осінній дощ, якого так чекали і бригади МНС, і весь люд.
Мер, голова РДА, народні обранці Сергій Виблов, Вячеслав Матвієнко та інші разом із в.о. старост Борисом Добродієм, Андрієм Ларченком, Наталією Дворник, Тетяною Лисенко, Тамарою Семенок, Оленою Недвигою, Оленою Згонник та десятками інших сновських активістів долучилися до заходів по локалізації пожеж і задимлення. Бо воно, це задимлення, по-справжньому дістало наших земляків, спричинило купу негативу й дорікань. І хоч в офіційних зведеннях звучало про малу кількість звернень до лікарів, насправді людям було дуже зле. Було страшно.
Певна річ, кожен виходив із біди, як міг, сподіваючись на те, що вона буде подолана.
Що сьогодні? Багато рішень, багато допомоги і багато зрушень. Про це – детальніше у сюжеті журналістки «Променя» Тетяни Литвин. Додамо лише, повертаючись до трактації цієї позачергової сесії, що депутати на ній активно проголосували за виділення із резервного фонду міськради додаткових 30 тисяч гривень на організацію харчування і побутових умов приїжджих еменесників із семи районів області, Києва та Сумщини.
Олена КОМПАНЕЦЬ
P.S. Коли верстався цей матеріал, небо нашого краю затягли сірі хмари. Нарешті пішов холодний осінній дощ, якого так чекали і бригади МНС, і весь люд.
Комментариев нет:
Отправить комментарий