Фельдшер не має права відмовляти в обслуговуванні населення

Нещодавно до редакції звернулися жителі одного із сіл району, яких непокоїть питання про те, які обов’язки тепер мають фельдшери.
Люди, підписавши декларації із сновськими лікарями, зіткнулися з проблемою – їх фельдшер відмовився приймати деяких мешканців села, пояснивши, що тепер їм потрібно звертатися лише до свого сімейного лікаря.
Ми поцікавилися, які обов’язки тепер має виконувати фельдшер та чи має він право відмовити у лікуванні пацієнта, котрий вже має свого сімейного лікаря?
На це питання відповіла головний лікар КНП «Сновський центр ПМД» Олена Шарпан.
- Ні в якому разі фельдшер не має права відмовитися надавати медичну допомогу населенню. Адже його основними обов’язками є: по-перше, виконувати призначення лікаря, по-друге, надавати першу невідкладну долікарняну допомогу, по-третє, проводити санітарно-просвітницьку роботу серед населення.
Отож, мешканцям сільської місцевості хвилюватися не варто. Фельдшер обов’язково вас прийме та надасть відповідну допомогу.
Тетяна ЛИТВИН
Люди, підписавши декларації із сновськими лікарями, зіткнулися з проблемою – їх фельдшер відмовився приймати деяких мешканців села, пояснивши, що тепер їм потрібно звертатися лише до свого сімейного лікаря.
Ми поцікавилися, які обов’язки тепер має виконувати фельдшер та чи має він право відмовити у лікуванні пацієнта, котрий вже має свого сімейного лікаря?
На це питання відповіла головний лікар КНП «Сновський центр ПМД» Олена Шарпан.
- Ні в якому разі фельдшер не має права відмовитися надавати медичну допомогу населенню. Адже його основними обов’язками є: по-перше, виконувати призначення лікаря, по-друге, надавати першу невідкладну долікарняну допомогу, по-третє, проводити санітарно-просвітницьку роботу серед населення.
Отож, мешканцям сільської місцевості хвилюватися не варто. Фельдшер обов’язково вас прийме та надасть відповідну допомогу.
Тетяна ЛИТВИН
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