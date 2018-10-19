Софіївчанам дорогу прогрейдерували

Багато скарг донедавна звучало від софіївців на розбиту грунтову дорогу селом у напрямку до Наумівки. А живуть там, в основному, немічні старенькі люди, яким у центр села за хлібом, кореспонденцією діставатися було непросто.
Їхня проблема нещодавно пом’якшилась. У село завітав грейдер, надісланий міськрадою. Усі великі і малі ямки було засипано, дорогу навіть трохи вирівняно. Наразі з’ясовується ситуація з ремівцями, тими «корінцями», які раніше працівники цієї структури доставляли у кожен дім. Тепер сільчанам треба буде апелювати до в.о. старости Р.М. Циганка і напружувати його… Така вже у старости робота…
До зими село готове. Усі запаслись дровами – хто як зміг.
Торгівля необхідним крамом організована непогано. Проводить її підприємець від Бога (принаймні, народ так його називає) Леонід Тебенко із Тихонович. Їздить до софіївчан і глибокоріжців і в негоду, і в замети, і розбитим вщент асфальтом.
Компенсацію громада йому виділяє мізерну – 2000 гривень. Ну що за ці гроші відшкодуєш? Тому громадяни збираються просити владу додати Леоніду Олександровичу трохи гривень. Відмовиться їздити – ніхто більше до них не поїде.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Їхня проблема нещодавно пом’якшилась. У село завітав грейдер, надісланий міськрадою. Усі великі і малі ямки було засипано, дорогу навіть трохи вирівняно. Наразі з’ясовується ситуація з ремівцями, тими «корінцями», які раніше працівники цієї структури доставляли у кожен дім. Тепер сільчанам треба буде апелювати до в.о. старости Р.М. Циганка і напружувати його… Така вже у старости робота…
До зими село готове. Усі запаслись дровами – хто як зміг.
Торгівля необхідним крамом організована непогано. Проводить її підприємець від Бога (принаймні, народ так його називає) Леонід Тебенко із Тихонович. Їздить до софіївчан і глибокоріжців і в негоду, і в замети, і розбитим вщент асфальтом.
Компенсацію громада йому виділяє мізерну – 2000 гривень. Ну що за ці гроші відшкодуєш? Тому громадяни збираються просити владу додати Леоніду Олександровичу трохи гривень. Відмовиться їздити – ніхто більше до них не поїде.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Комментариев нет:
Отправить комментарий