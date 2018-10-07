воскресенье, 7 октября 2018 г.

Знову про субсидії

 Управління  соцзахисту населення нагадує, що субсидія на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення за її призначенням і до дати закінчення відповідного сезону. Неопалювальний сезон триває з 1 травня по 30 вересня,  опалювальний сезон – з 1 жовтня по 30 квітня.

Для домогосподарств, які використовують природний газ або електричну енергію для індивідуального опалення, житлова субсидія на опалювальний сезон розраховується з 16 жовтня по 15 квітня включно.
Подати заяву на призначення житлової субсидії можна протягом двох місяців з початку опалювального (неопалювального) сезону і вона  нарахується з початку сезону.
Після  закінчення  строку  отримання  субсидії управління соцзахисту населення самостійно здійснить її розрахунок на наступний сезон для тих, хто її отримував у попередньому.
Призначення  житлової субсидії  на  наступний  сезон  здійснюється  ТІЛЬКИ після особистого  звернення та  подання нових  заяви  та  декларації для таких категорій населення: орендарі; внутрішньо  переміщені особи; громадяни, які звертаються за призначенням житлової субсидії  на  придбання  скрапленого  газу, твердого  та рідкого пічного побутового палива, а також домогосподарств, у яких кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб у попередньому  сезоні   менша, ніж  кількість  зареєстрованих осіб.
 Управління соціального захисту населення РДА
Автор: на
Ярлыки:

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