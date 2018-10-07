Знову про субсидії

Управління соцзахисту населення нагадує, що субсидія на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення за її призначенням і до дати закінчення відповідного сезону. Неопалювальний сезон триває з 1 травня по 30 вересня, опалювальний сезон – з 1 жовтня по 30 квітня.
Для домогосподарств, які використовують природний газ або електричну енергію для індивідуального опалення, житлова субсидія на опалювальний сезон розраховується з 16 жовтня по 15 квітня включно.
Подати заяву на призначення житлової субсидії можна протягом двох місяців з початку опалювального (неопалювального) сезону і вона нарахується з початку сезону.
Після закінчення строку отримання субсидії управління соцзахисту населення самостійно здійснить її розрахунок на наступний сезон для тих, хто її отримував у попередньому.
Призначення житлової субсидії на наступний сезон здійснюється ТІЛЬКИ після особистого звернення та подання нових заяви та декларації для таких категорій населення: орендарі; внутрішньо переміщені особи; громадяни, які звертаються за призначенням житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, а також домогосподарств, у яких кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб у попередньому сезоні менша, ніж кількість зареєстрованих осіб.
Управління соціального захисту населення РДА
Для домогосподарств, які використовують природний газ або електричну енергію для індивідуального опалення, житлова субсидія на опалювальний сезон розраховується з 16 жовтня по 15 квітня включно.
Подати заяву на призначення житлової субсидії можна протягом двох місяців з початку опалювального (неопалювального) сезону і вона нарахується з початку сезону.
Після закінчення строку отримання субсидії управління соцзахисту населення самостійно здійснить її розрахунок на наступний сезон для тих, хто її отримував у попередньому.
Призначення житлової субсидії на наступний сезон здійснюється ТІЛЬКИ після особистого звернення та подання нових заяви та декларації для таких категорій населення: орендарі; внутрішньо переміщені особи; громадяни, які звертаються за призначенням житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, а також домогосподарств, у яких кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб у попередньому сезоні менша, ніж кількість зареєстрованих осіб.
Управління соціального захисту населення РДА
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