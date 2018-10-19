Олександр Авдієнко: «Мій син загинув за Україну!»

Дорогі земляки! Ось і минули нестерпні 40 днів від того страшного обстрілу, що забрав життя мого дорогого сина Максима.
Це були найважчі у моєму житті дні, які без підтримки і розради багатьох небайдужих людей просто не пережив би. Ні я, ні дружина, ні рідні. Тому особливо хочеться вклонитися вам за допомогу у проходженні цього важкого шляху, за те, що були поруч у горі і не зачерствіли душею. Дякую усім тим, кого називаю і кого назвати не вистачить газетної площі. Адже це вся Сновщина, увесь Гірськ, тисячі хлопців, котрі наразі боронять кордони держави на сході.
Спасибі вам! Як спасибі головам нашої міськради й РДА Олександру Медведьову й Валерію Радибеді, депутату облради Григорію Божку, військовому комісару Ігорю Батюку, представнику «Батьківщини» Вячеславу Матвієнку, а також Олексію Попову, Миколі Калініченку, Віктору Єрмоленку, Гірській сільраді, співробітникам музею, редакції «Променя» та усім іншим, хто допоміг морально і матеріально. Земний вам уклін та щастя у житті.
Це були найважчі у моєму житті дні, які без підтримки і розради багатьох небайдужих людей просто не пережив би. Ні я, ні дружина, ні рідні. Тому особливо хочеться вклонитися вам за допомогу у проходженні цього важкого шляху, за те, що були поруч у горі і не зачерствіли душею. Дякую усім тим, кого називаю і кого назвати не вистачить газетної площі. Адже це вся Сновщина, увесь Гірськ, тисячі хлопців, котрі наразі боронять кордони держави на сході.
Спасибі вам! Як спасибі головам нашої міськради й РДА Олександру Медведьову й Валерію Радибеді, депутату облради Григорію Божку, військовому комісару Ігорю Батюку, представнику «Батьківщини» Вячеславу Матвієнку, а також Олексію Попову, Миколі Калініченку, Віктору Єрмоленку, Гірській сільраді, співробітникам музею, редакції «Променя» та усім іншим, хто допоміг морально і матеріально. Земний вам уклін та щастя у житті.
Комментариев нет:
Отправить комментарий