пятница, 19 октября 2018 г.

Олександр Авдієнко: «Мій син загинув за Україну!»

Дорогі земляки! Ось і минули нестерпні 40 днів від того страшного обстрілу, що забрав життя мого дорогого сина Максима.



Це були найважчі у моєму житті дні, які без підтримки і розради багатьох небайдужих людей просто не пережив би. Ні я, ні дружина, ні рідні.  Тому особливо хочеться вклонитися вам за допомогу у проходженні цього важкого шляху,  за те, що були поруч у горі і  не зачерствіли душею. Дякую  усім тим, кого називаю і кого назвати  не вистачить газетної площі. Адже  це вся Сновщина, увесь Гірськ, тисячі хлопців, котрі наразі боронять кордони держави на сході.
Спасибі вам! Як спасибі  головам нашої міськради й РДА Олександру Медведьову й Валерію Радибеді, депутату облради Григорію Божку, військовому комісару Ігорю Батюку, представнику «Батьківщини» Вячеславу Матвієнку, а також Олексію Попову, Миколі Калініченку, Віктору Єрмоленку, Гірській сільраді, співробітникам музею, редакції «Променя» та усім іншим, хто  допоміг морально і матеріально. Земний вам уклін та щастя  у житті.

Автор: на

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)