Запитання до влади

Щоб оформити субсидію, необхідно до управління соцзахисту серед інших документів надати інформацію про склад мешканців будинку. Для цього у міській раді потрібно взяти довідку про склад сім`ї.
В районі субсидію отримують маже 8 тисяч домогосподарств. У міськраді нині великі черги. А чому б там не створити електронну базу - реєстр мешканців Сновська? До того ж міська рада здійснює реєстрацію громадян за місцем проживання і може своєчасно вносити зміни до такої бази. Працівникам управління соцзахисту РДА було б зручно отримувати в електронній формі інформацію, а субсидіантам не довелося б витрачати час у чергах за довідками.
З повагою – члени громадської ради при райдержадміністрації І.Зуб, В.Криницький, Л.Кравець.
Відповідь надала секретар міської ради Наталія САМОЙЛОВА:
– Дійсно, у зв’язку з переоформленням субсидій з жовтня місяця багато людей іде до нас за довідками про склад сім`ї. Наприклад, 1 жовтня, у понеділок, їх видали понад 260. Для такої роботи замість одного було задіяно додатково три представники міськради, якщо необхідно - долучається ще два. Довідки видаються протягом усього робочого дня. Тож черга просувається швидко.
Державна міграційна служба передала повноваження органам місцевого самоврядування щодо реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання в квітні 2016 року. Тож навіть паперова база даних у міській раді є неповною і зараз лише напрацьовується. Картотека місця проживання міської ради охоплює приблизно 65% населення. Щодо електронного реєстру, то його вже створюють на рівні України. Сновській міськраді, як і всім іншим органам самоврядування, необхідно буде закупити відповідне програмне забезпечення та підключитися до єдиного демографічного реєстру України. Лише тоді управління соцзахисту зможе з такої офіційної бази брати інформацію для призначення субсидій. Наразі не обов’язково всім мешканцям приходити за довідкою, адже, якщо є дані в картотеці, то ми надаємо інформацію про членів сім’ї на офіційні запити управління соцзахисту.
В районі субсидію отримують маже 8 тисяч домогосподарств. У міськраді нині великі черги. А чому б там не створити електронну базу - реєстр мешканців Сновська? До того ж міська рада здійснює реєстрацію громадян за місцем проживання і може своєчасно вносити зміни до такої бази. Працівникам управління соцзахисту РДА було б зручно отримувати в електронній формі інформацію, а субсидіантам не довелося б витрачати час у чергах за довідками.
З повагою – члени громадської ради при райдержадміністрації І.Зуб, В.Криницький, Л.Кравець.
Відповідь надала секретар міської ради Наталія САМОЙЛОВА:
– Дійсно, у зв’язку з переоформленням субсидій з жовтня місяця багато людей іде до нас за довідками про склад сім`ї. Наприклад, 1 жовтня, у понеділок, їх видали понад 260. Для такої роботи замість одного було задіяно додатково три представники міськради, якщо необхідно - долучається ще два. Довідки видаються протягом усього робочого дня. Тож черга просувається швидко.
Державна міграційна служба передала повноваження органам місцевого самоврядування щодо реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання в квітні 2016 року. Тож навіть паперова база даних у міській раді є неповною і зараз лише напрацьовується. Картотека місця проживання міської ради охоплює приблизно 65% населення. Щодо електронного реєстру, то його вже створюють на рівні України. Сновській міськраді, як і всім іншим органам самоврядування, необхідно буде закупити відповідне програмне забезпечення та підключитися до єдиного демографічного реєстру України. Лише тоді управління соцзахисту зможе з такої офіційної бази брати інформацію для призначення субсидій. Наразі не обов’язково всім мешканцям приходити за довідкою, адже, якщо є дані в картотеці, то ми надаємо інформацію про членів сім’ї на офіційні запити управління соцзахисту.
Комментариев нет:
Отправить комментарий