Бібліотекар – це не професія, а стан душі

В останній вересневий день уся країна святкує День бібліотек. День тих людей, які все життя зберігають диво людського творіння та скарбницю людських знань – книгу. Колись давно відомий український письменник Максим Рильський сказав, що Книга – це джерело освіти, знання і якщо збагачення, то збагачення культурного і душевного.
На Сновщині книгозбірні користуються неабиякою популярністю. Тут люди читають найулюбленіші твори, спілкуються, обмінюються враженнями, переглядають різноманітні презентації та фільми.
Людно було у Сновській центральній районній бібліотеці і 27 вересня, коли святкувати свій день зібралися чи не всі бібліотекарі району. Міський голова Олександр Медведьов, голова районної ради Ніна Кухаренко, заступник голови РДА Володимир Карпенко та начальник відділу культури і туризму міської ради Наталія Добненко щиро вітали цих працелюбних та відданих своїй роботі людей, бажали благополуччя, здоров’я, а найголовніше – миру.
Почесні грамоти міської ради, РДА, профспілки бібліотечних працівників з нагоди свята були вручені кращим працівникам: провідному методисту ЦБ Н.І.Кусій, бібліографу ЦБ Т.С.Козимір, бібліотекарю Великощимельського філіалу І.П.Артеменко, бібліотекарю ДБ Г.К.Голубцовій, а також колективу дитячої бібліотеки (керівник О.Ф.Уляненко) та колективу відділу обслуговування ЦБ (керівник С.В.Вітинник).
Перед присутніми виступила і директор Сновської ЦБС Ніна Мокросноп та з допомогою цікавої презентації розповіла про роботу та досягнення бібліотек, про ті численні заходи, які проводяться на теренах Сновщини. Це різноманітні квести туристичними маршрутами, проекти «Кав’ярня Пока», «Час читати», «Жінка в сучасному світі», фестивалі європейського кіно, бібліотечні пікніки. Це ще далеко не повний перелік запропонованих розваг, як для дітей, так і для дорослих.
З кожним роком книгозбірні розвиваються та пропонують своїм читачам нові можливості. Вони відкриті і для любителів насолодитися улюбленим романом в цілковитій тиші, і для тих, хто не уявляє свого життя без спілкування та пізнання чогось нового та незвичного. Хочеться вірити, що в майбутньому бібліотечна справа активно розвиватиметься як в містах, так і в селах. Бо книги – найбільший людський скарб.
Тетяна ЛИТВИН
На Сновщині книгозбірні користуються неабиякою популярністю. Тут люди читають найулюбленіші твори, спілкуються, обмінюються враженнями, переглядають різноманітні презентації та фільми.
Людно було у Сновській центральній районній бібліотеці і 27 вересня, коли святкувати свій день зібралися чи не всі бібліотекарі району. Міський голова Олександр Медведьов, голова районної ради Ніна Кухаренко, заступник голови РДА Володимир Карпенко та начальник відділу культури і туризму міської ради Наталія Добненко щиро вітали цих працелюбних та відданих своїй роботі людей, бажали благополуччя, здоров’я, а найголовніше – миру.
Почесні грамоти міської ради, РДА, профспілки бібліотечних працівників з нагоди свята були вручені кращим працівникам: провідному методисту ЦБ Н.І.Кусій, бібліографу ЦБ Т.С.Козимір, бібліотекарю Великощимельського філіалу І.П.Артеменко, бібліотекарю ДБ Г.К.Голубцовій, а також колективу дитячої бібліотеки (керівник О.Ф.Уляненко) та колективу відділу обслуговування ЦБ (керівник С.В.Вітинник).
Перед присутніми виступила і директор Сновської ЦБС Ніна Мокросноп та з допомогою цікавої презентації розповіла про роботу та досягнення бібліотек, про ті численні заходи, які проводяться на теренах Сновщини. Це різноманітні квести туристичними маршрутами, проекти «Кав’ярня Пока», «Час читати», «Жінка в сучасному світі», фестивалі європейського кіно, бібліотечні пікніки. Це ще далеко не повний перелік запропонованих розваг, як для дітей, так і для дорослих.
З кожним роком книгозбірні розвиваються та пропонують своїм читачам нові можливості. Вони відкриті і для любителів насолодитися улюбленим романом в цілковитій тиші, і для тих, хто не уявляє свого життя без спілкування та пізнання чогось нового та незвичного. Хочеться вірити, що в майбутньому бібліотечна справа активно розвиватиметься як в містах, так і в селах. Бо книги – найбільший людський скарб.
Тетяна ЛИТВИН
Комментариев нет:
Отправить комментарий