Змінився порядок призначення страхових виплат потерпілим на виробництві

Вступила у дію нова редакція Порядку призначення, перерахування та проведення страхових виплат, які здійснюються Фондом соціального страхування України. Дія зазначеного Порядку поширюється на потерпілих від нещасного випадку на виробництві та/або професійного захворювання, а також осіб, які мають право на страхові виплати в разі втрати годувальника. Станом на сьогодні таких осіб майже 207,7 тис. Документ було затверджено рішенням правління Фонду від 19.07.2018, чинності оновлена редакція набула з 01.10.2018.
Порядок вдосконалив механізм призначення, перерахування та проведення робочими органами виконавчої дирекції Фонду та їх відділеннями страхових виплат. Зокрема, новою редакцією передбачено перерахунок розміру щомісячних страхових виплат сім’ям померлих на виробництві у разі смерті одного з членів родини.
Також, відповідного до прийнятого Порядку, з 01 жовтня за період між закінченням одного навчального закладу та вступом до іншого дітям, батьки яких загинули на виробництві, Фондом буде проведено щомісячні страхові виплати. Зокрема, страхові виплати не будуть призупинятись у літній період між закінченням школи та вступом до вищого навчального закладу на денну форму навчання тощо.
Загалом, Порядок врегульовує питання призначення, перерахування та проведення таких страхових виплат:
1) допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання;
2) одноразова допомога в разі стійкої втрати професійної працездатності або смерті потерпілого;
3) щомісячна страхова виплата втраченого заробітку потерпілого;
4) страхова виплата потерпілому у розмірі його середньомісячного заробітку при тимчасовому переведенні його на легшу, нижчеоплачувану роботу;
5) щомісячна страхова виплата особам, які мають на неї право в разі смерті потерпілого;
6) відшкодування вартості поховання потерпілого та пов’язаних з цим ритуальних послуг.
Порядок привів у відповідність до чинного законодавства документ, що діяв з 2007 року.
Нагадаємо, 01 жовтня також набули чинності зміни у порядку фінансування Фондом соціального страхування України страхувальників (роботодавців) для надання ними застрахованим особам допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах, на поховання, а також деяких виплат потерпілим на виробництві.
Прес-служба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
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