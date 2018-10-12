Коли квіти цвітуть не лише в палісаднику

Багато наразі мовиться про чистоту й порядок у місті, про недолугу й недооформлену клумбу посеред площі, засмічені ліси й калюжі на Доватора, про задимленість повітря, спричинену знову ж таки низькою свідомістю і культурою самих наших громадян.
Ну палять бадилля й мотлох на городах, посеред вулиць – ну байдуже їм, що хтось задихається від алергії, що може навіть загорітися чиєсь помешкання чи господарська будівля…
Але є й інші приклади, інше ставлення до навколишнього світу, людей, що поруч. Його наочно демонструє жителька Сновська Галина Дрозд, вирощуючи квіти – ромашки, хризантеми, троянди й гладіолуси. Квітнуть вони у неї із ранньої весни до пізньої осені. Навіть у холоди, під плівкою, радують око і господині, і всіх, хто їх бачить.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото автора
Ну палять бадилля й мотлох на городах, посеред вулиць – ну байдуже їм, що хтось задихається від алергії, що може навіть загорітися чиєсь помешкання чи господарська будівля…
Але є й інші приклади, інше ставлення до навколишнього світу, людей, що поруч. Його наочно демонструє жителька Сновська Галина Дрозд, вирощуючи квіти – ромашки, хризантеми, троянди й гладіолуси. Квітнуть вони у неї із ранньої весни до пізньої осені. Навіть у холоди, під плівкою, радують око і господині, і всіх, хто їх бачить.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото автора
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