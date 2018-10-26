Для тих, хто любить читати новини в Інтернеті, повідомляємо: нещодавно з’явився новий сайт Сусіди.City.
Його утворили дві редакції - газети «Маяк» (Корюківщина) та газети «Наше слово» (Менщина). На ресурсі планують розміщувати цікаві новини про життя двох сусідніх районів та обговорювати проблемні і життєві ситуації. У перспективі – приєднання до них й інших газет – Семенівської, Городнянської, Сновської. Адже розповідати їм є про що.
Його утворили дві редакції - газети «Маяк» (Корюківщина) та газети «Наше слово» (Менщина). На ресурсі планують розміщувати цікаві новини про життя двох сусідніх районів та обговорювати проблемні і життєві ситуації. У перспективі – приєднання до них й інших газет – Семенівської, Городнянської, Сновської. Адже розповідати їм є про що.
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